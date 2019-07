En el tiempo que duró la relación, ella lo acompañó a Pocho a los países donde jugaba y hasta estuvo en China, tal vez el lugar más exótico, pero ahora ese sacrificio ella quiere que se haga valer.

En una entrevista con Cortá por Lozano, la modelo habló de su distanciamiento del jugador de fútbol: “Terminó bien, pero como siempre una sabe con quién se pone de novia y no sabe de quién se separa. Me sorprendieron algunas actitudes, pero bueno...".

La panelista de Incorrectas aseguró que era una persona con ´códigos´ y que ´no lo iba a matar´a Lavezzi.

Luego, cuando Verónica Lozano le preguntó si tenía bloqueado a su ex en su celular, ella contestó: “No lo tengo bloqueado de ningún lado, pero bueno, se ocupan los abogados".

Así se refirió al pedido de una compensación económica por todos los años que compartió a su lado. “Ella le dedicó su vida y dejó su carrera de lado para acompañarlo a todos estos lugares tan complicados y difíciles desde nuestra educación acá en Argentina”, dijo Evelyn Von Brocke, panelista de Cortá por Lozano.

Screpante puso como evidencia lo que en su momento también puso Rocío Oliva ya que lo que ellas aseguran es que le entregaron la vida a sus parejas y por lo tanto merecen una recompensa. "Estás ocho años con una persona...No te hablo de una victimización y decir: ´Dejé mi vida y todo por él´. Porque a mí nadie me puso una pistola. Pero bueno, cuando te dicen: "Venite a vivir conmigo, va a ser así... Eso te dicen y después no es", explicó Screpante, quien en este momento está viviendo en un departamento del Pocho porque ella no tiene su propia casa.

Cuando Lozano le preguntó si tenía ganas de formar una familia, la modelo contestó: "Sí, estaba en los planes. Nos estábamos organizando si nos hubiésemos venido a vivir acá, porque en China no me entendían ni para comprar una aspiradora. Imaginate con un obstetra...".

Pero Screpante estaba encendida y no solo le apuntó a Pocho, sino que volvió a decir que Lucía Pedraza, actual novia de Nacho Viale, quiso ser "botinera" seduciendo a Pocho porque el nieto de Mirtha no la blanqueaba. “Ella pretendía ser botinera, pero nunca lo fue. Venía a los eventos para ver si enganchaba algo", disparó filosa.