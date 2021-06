Yao Cabrera desafío al Chino Maidana a una pelea de boxeo

Este domingo por la noche tuvo lugar la pelea entre el youtuber Logan Paul y el boxeador Floyd Mayweather en el Hard Rock Stadium, en Miami.

Quizás inspirado en lo ocurrido en Estados Unidos, Yao Cabrera decidió invitar a pelear al Chino Maidana.

"Estuve tres horas esperando la pelea entre Floyd Mayweather y Logan Paul. Cuando la veo, a puros abrazos. Chicos, ¿quieren ver una pelea de verdad? Reto al Chino Maidana, y me doy con él acá en la Argentina, cara a cara. Si me gana, me voy de la Argentina para siempre. Eh, Chino Maidana, ¿te la bancás o no?", afirmó el joven, que actualmente está saliendo con More Rial, en un video que publicó en sus redes sociales.

"Ahí, cara a cara. Yao Cabrera vs Chino Maidana. Porque claro, vamos a hacer una pelea en serio. Yo, por lo menos, no lo abrazo, le hago ‘pum, pum, pum’. Vayan a Twitter y tuiteen, una pelea en serio", agregó Yao Cabrera.

El joven también aclaró que si Maidana no acepta podría desafiar al Roña Castro o a Maravilla Martínez.

EL ANTECEDENTE

La estrella del boxeo Floyd Mayweather y el youtuber Logan Paul brindaron un espectáculo pugilístico que rozó el papelón.

Ambos decidieron no golpearse lo suficiente y continuar el "show" a lo largo de 21 minutos y se aseguraron una gran suma de dinero cada uno.

el-youtuber-logan-paul-aguanta-en-pie-ante-floyd-mayweather.jpg Yao Cabrera quiere emular una pelea de Estados Unidos.

Con una carta Pokemon colgando de su cuello (una PS10 de Charizard) y una bata amarilla, Logan Paul entró al ring, mientras que con un rap a todo volumen, cantado por Moneybagg Yo, ingresó Mayweather.

La pelea tuvo un desarrollo errático: Logan Paul aguantó como pudo las embestidas de "Money". El youtuber tan solo atinó a agarrar al campeón durante toda la velada. Mayweather se mostró furioso e incómodo y quiso noquearlo, pero no lo logró.

Abucheos y descontento fue una constante entre los presentes al Rock Stadium de Miami.