Yuyito González posteó fotos con Javier Milei por el Día de San Valentín

La novia del mandatario, quien meses atrás había afrontado rumores de una separación el líder libertario, subió varios posteos por el Día de los Enamorados, uno de ellos con una foto abrazada al jefe de Estado, de cuando éste concurrió de invitado a su programa de cable en Ciudad Magazine.

La cosa no quedó ahí y la ex vedette también subió una historia de Instagram sosteniendo un corazón y otra dándole un beso en la boca a Milei.

image.png

Las mismas fueron musicalizadas con canciones románticas como "Can't Help Falling in Love" de Elvis Presley, uno de los artistas favoritos del Presidente, y "Somos novios" de Luis Miguel. El propio Milei replicó en su perfil de Instagram esas historias que subió "Yuyito".

De esa forma, ambos se encargaron de reflejar que la relación sentimental sigue en pie, luego de los rumores en sentido contrario que habían cobrado fuerza a fines del año pasado.

San Valentín: cinco películas románticas para ver en Netflix

El Día de los Enamorados o San Valentín, una fecha especial para parejas y enamorados, que suele fomentar el consumo y las salidas gastronómicas pero que tiene orígenes centenarios, se celebra este viernes.

Para los que quieran elegir disfrutar de esta fecha especial con alguna película romántica, la herramienta de inteligencia artificial ChatGPT armó un top 5 de opciones en Netflix.

Cinco opciones románticas para ver en Netflix en San Valentín, según la IA

• "A todos los chicos de los que me enamoré": Lara Jean enfrenta un giro inesperado en su vida cuando sus cartas de amor secretas son enviadas a sus antiguos enamorados. ¡Una historia juvenil llena de romance y diversión!

• "Enola Holmes": Aunque es más de misterio y aventura, tiene un toque romántico en la relación de Enola con un joven que conoce durante su investigación. ¡Una mezcla de acción y romance con personajes entrañables!

• "La cita perfecta": Un chico empieza a organizar citas falsas para ganar dinero y poder pagar su universidad, pero acaba involucrado emocionalmente con una de sus clientes. ¡Una historia de amor con giros inesperados!

• "El stand de los besos": Una chica se enamora del hermano de su mejor amigo, pero su relación con él pone en juego la amistad que tiene con su amigo de toda la vida. Una mezcla de amor, amistad y dilemas adolescentes.

• "Mi primer beso": Una película fresca y divertida sobre una chica que empieza a explorar sus sentimientos por un chico popular mientras lidia con los altibajos de la adolescencia.