"Empecé a gritar hasta el punto que mis padres pensaban que estaba llorando y que algo malo estaba pasando. Estaba diciendo que iba a ser millonaria y ellos me dijeron que me calmara. Me bajaron a la tierra un poco", confesó Abbigail Bugenske.

image.png Mike DeWine, gobernador de Ohio, Estados Unidos, recibe la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19

El gobernador de Mike DeWine se mostró muy convencido cuando anunció la campaña: "Sé que algunos dirán, 'DeWine, ¡estás loco! Esta idea tuya del sorteo del millón de dólares es un derroche de dinero'. Pero la verdad, el derroche real en este punto en la pandemia -cuando la vacuna está disponible para todo el mundo-, es una vida perdida por coronavirus".

Es relativamente habitual que se otorguen incentivos por vacunarse. Algunas ciudades ofrecen cervezas y otras, entradas para espectáculos. De todos modos, en ningún lugar de Estados Unidos los premios son tan elevados como los que planteó Ohio.