Facundo Manes: "Populistas de izquierda y derecha se pelean para la tribuna"

En el mismo tono, Manes acusó a Patricia Bullrich, ministra de Seguridad y candidata de La Libertad Avanza (LLA), y al senador Mariano Recalde, de Fuerza Patria (FP), de “pactar para que no haya debate” durante la campaña legislativa. “Hace 20 años que debaten entre ellos. De repente, hoy no quieren debatir. ¿Por qué será? Bullrich y Recalde pactan para que no haya debate. ¿Por qué se esconden?”, cuestiona el dirigente radical en su mensaje.

El spot también intercala imágenes del histórico debate presidencial de 2023 entre Bullrich y Javier Milei, en el que el ahora presidente la trató de “montonera asesina”. Para Manes, ese tipo de enfrentamientos mediáticos ejemplifica cómo “se pelean para el público, pero viven de acuerdo en acuerdo”.

ssstwitter.com_1760317908127

El candidato agrupó a Cristina Kirchner, Máximo Kirchner y Wado de Pedro dentro de “los populistas de izquierda”, y a figuras como Bullrich, Milei, Guillermo Francos y Daniel Scioli dentro de “los populistas de derecha”. “Pactan para que vos pienses que el único menú posible son ellos, el menú del fracaso argentino”, denuncia el spot.

En el cierre del video, Manes subraya su mensaje de renovación política: “Queremos debatir ideas, no chicanas en redes sociales. Es lo que nos merecemos como sociedad. Vamos para Adelante”.