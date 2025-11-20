El día en que Graciela Alfano pensó en matar a su abusador y lo que la detuvo

La actriz explicó que el impulso surgió al regresar a su antigua casa, donde recordó el hecho que marcó su infancia. Contó que dedicó “horas” a imaginar escenarios y que, al revisarlo con distancia, aún le sorprende haber estado tan cerca de actuar.

Lo que la frenó

Alfano dijo que lo que la detuvo fue considerar las posibles consecuencias penales y personales. Mencionó que pensó en la posibilidad de ir presa y en cómo eso afectaría su futuro. Afirmó que comprender ese punto le permitió poner un límite y tomar distancia del impulso inicial.

Señaló que nunca supo qué ocurrió con el agresor, ya que su familia dejó el barrio cuando ella era chica, pero que el proceso emocional sí continuó a lo largo de los años. Aseguró que poder hablar del tema la ayudó a ordenar su historia.

La actriz destacó la importancia de trabajar sobre su experiencia para dejar atrás la idea de venganza. Dijo que lo más difícil fue “salir de esa habitación simbólica” en la que había quedado atrapada y permitir que su vida adulta se desarrollara con nuevos criterios.

Alfano cerró señalando que su decisión de no avanzar con aquel plan fue determinante. Explicó que elegir otro camino le permitió preservar su libertad y seguir adelante con una mirada más consciente del impacto que los hechos del pasado pueden tener en la vida presente.