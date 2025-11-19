Viral: la jugada a pura gambeta y tiro libre de Ciro Messi que impresionaron a todos

El niño, con la camiseta negra número 10 del Inter Miami, se filtró en el área con tres gambetas consecutivas que dejaron fuera de combate a tres defensores rivales. Después, la jugada terminó con un remate del niño que tapó el arquero y el despeje de un defensor.

Y, en el otro video, Ciro se hizo cargo de un tiro libre como su padre y levantó el balón muchísimo, superando la barrera de dos niños y al arquero que, como suele pasar, no llega al travesaño.

"El único que heredó un poco del talento de su padre“, lanzó una persona en redes sociales. "Tiene algo de su padre, pero sin exagerar, esperaremos a ver qué pasa“, comentó otro. ”Discípulo de la leyenda", “Amo al pequeño Messi” y “Me parece que Ciro es el heredero”, fueron otras reacciones de los seguidores de la cuenta X Messi World que tiene más de 275 mil seguidores y se encarga de publicar material relacionado con el rosarino.

Nuevos videos de Ciro, semana a semana, estuvieron dando que hablar en las redes. Hace poco, Ciro sorprendió con una jugada llena de picardía: tiró un caño a otro niño, quien no pudo evitar perder la compostura tras la acción del hijo de Messi. La jugada no quedó sólo en la habilidad técnica, ya que luego Ciro mantuvo el control del balón con una gambeta ante otro rival y, sin dudar, se tiró al piso para trabar la pelota ante la presión de un tercer niño. Las imágenes mostraron a un Ciro decidido, participativo y con un estilo de juego que despertó el asombro de los presentes.

