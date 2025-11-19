Milei pidió apoyo a los empresarios para la segunda mitad de su mandato

Milei estuvo acompañado por la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, quien se ubicó en primera fila junto al presidente de la Corporación América, Eduardo Eurnekian.

"Por eso necesitamos más que nunca de la participación activa de empresarios y demás exponentes del sector privado", expresó el Jefe de Estado ante el auditorio.

Según explicó, todo lo que se viene en la segunda etapa de gestión disparará el crecimiento económico de la Argentina para “desandar 100 años de errores”.

Los principales conceptos de Javier Milei

El Presidente utilizó la popular frase “crecer a tasas chinas” para reformularla y hablar de la Argentina: “No podemos dar este crecimiento por descontado. Ha pasado la noche. Asoman los primeros rayos de la mañana, pero el cambio necesita tiempo. El mundo podría llegar a hablar de crecer a tasas argentinas”.

“Tenemos que entender que esto no sucedió nunca antes. Ningún argentino vivió lo que estamos por empezar ahora en los próximos años. No sólo en lo económico, también desde lo político”, dijo el mandatario.

Y agregó: “Hoy tenemos el mismo nivel de popularidad que al empezar el Gobierno, pero con el triple de poder legislativo, luego de haber hecho el trabajo sucio de ordenar las cuentas en dos años. Si en diciembre de 2023 les decíamos que íbamos a estar así hoy, nadie lo hubiera imaginado. Tenemos la oportunidad de desandar 100 años de errores económicos”.

Además, vinculó esto con el resultado electoral del 26 de octubre dejando entrever que si el resultado se repitiera podría ser reelecto con facilidad para seguir con el proyecto política actual durante un nuevo mandato: “Fue 41 a 24. Eso se llama primera vuelta. Eso abre las perspectivas no sólo para que estemos más tranquilos, si no para poder avanzar con mucha más fuerza. No vamos a cambiar nuestra vocación reformista y el apoyo que hemos tenido lo que va a hacer es que aceleremos aún más. Abróchense los cinturones porque van a ver más reformas”.

“Me comprometí a entrar a un año electoral apretando la política fiscal y monetaria. No pasó nunca que la política económica fuera contractiva en un año electoral. A pesar de eso el pueblo argentino decidió acompañar la disciplina. No cayó ante el soborno de la política de recibir algo durante el año electoral y después pagar el costo. No cayó en la trampa populista. Es algo importante de los argentinos", dijo.

Y sostuvo: “El programa económico argentino tiene cinco anclas. A las tres que ya conocen, cambiaria, monetaria y fiscal, que aseguraron el programa económico hasta octubre, hoy se le suman dos más, geopolítica y política”.

Estados Unidos necesita a un aliado

Y explicó: “Argentina hoy tiene la posibilidad de ser protagonista de un cambio de regla global. Estados Unidos necesita un aliado para ordenar el continente descarriado por décadas del socialismo del siglo XXI. El ancla política no es ni más ni menos que la voluntad de la gente que le dijo que no al pasado. Sin el apoyo de la gente cualquier acción es vacía, por eso nunca hay que darlo por sentado”.

En el tramo final, insistió en que el resultado tangible de esas ideas son el crecimiento de la inversión, la mayor demanda de trabajo y el aumento en los salarios. “No hay nada mejor para un empresario que un trabajador, ni nada mejor para un trabajador que un empresario”, sintetizó.

“No podemos permitir de nuevo que el socialismo frene en seco el proceso de acumulación de capital. Estamos ingresando en un círculo virtuoso en donde el crecimiento económico y la batalla cultural se retroalimentan”, dijo Milei.