Fernando Báez Sosa: 420.000 firmantes piden justicia

El petitorio que fue impulsado por una mujer llamada Valeria Caeiro en la plataforma Change.org tras el crimen ocurrido hace un año en esa ciudad turística -cuando un grupo de 8 rugbiers atacaron por la espalda y golpes de puño y puntapíés mataron al joven- ya fue firmado por 422.000 personas de todo el país, y hasta cuenta con adhesiones de personas de otros países, como Uruguay o Chile.

"Unámonos como sociedad para pedir entre todos JUSTICIA por Fernando Báez Sosa. Pedimos PERPETUA para los autores y coautores, con los agravantes, que paguen con todo el peso de la ley, para que no hayan más Fernandos, dice la reseña del petitorio presentado en la plataforma Change.org (Change.org/JusticiaPorFernando).

Además, el pedido señala que su mamá ya no va a tener otro mensaje de su hijo con un 'te quiero mami', el papá ya no va a recibir otro abrazo de él, porque no escucharán más su dulce voz, ni podrán recorrer los sueños de su hijo, porque todo se lo arrebataron esas basuras.

"Hagamos JUSTICIA! Que nos escuchen! Que no quede impune su muerte en manos de estas bestias que representan un peligro para la sociedad TODA! Hoy es Fernando, mañana puede ser otro chico, el hijo o hija de cualquiera de nosotros, dice el petitorio.

El juicio por el homicidio podría realizarse en 2021

El fiscal general de Dolores, Diego Escoda, aseguró hoy que las cámaras de seguridad que captaron el momento del ataque a Fernando Báez Sosa el año pasado en pleno centro de Villa Gesell fueron fundamentales para la investigación del caso, y expresó que intentarán avanzar en lo que falta en el expediente para que el juicio oral se realice este año.

Escoda dijo que la investigación se pudo realizar en los plazos establecidos a pesar de la pandemia y afirmó que se intentará avanzar en la pesquisa para que el juicio se realice este año.

"Las cámaras de seguridad fueron fundamentales (para avanzar con la investigación) desde el primer momento cuando Fernando fue atacado hasta poder individualizar a los autores. Hubo un seguimiento (de los imputados) a través de las cámaras que permitió individualizar el domicilio donde se alojaban, dijo el fiscal.

Además, explicó que en el marco del expediente también hubo reconocimiento en fila de personas, pericias y otros elementos que fueron valorados para imputarle, en esta instancia de la pesquisa, a los ocho rugbiers el crimen.

"Las filmaciones tanto publicas como privadas fueron fundamentales", afirmo Escoda.

Con respecto a la estrategia de la defensa de los imputados, que hasta el momento aconsejó a los acusados que no declaren, el fiscal expresó que los sospechosos tienen el derecho constitucional "a prestar declaración o negarse a hacerlo, cada defensor tiene una estrategia", aunque explicó que "pueden declarar en el juicio".

Hasta el momento, "el status que tienen en el proceso es de inocencia, hasta que haya una sentencia condenatoria que diga lo contrario", dijo el fiscal.