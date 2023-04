A Defensa y Justicia le alcanzó una ráfaga para ganarlo

A Defensa le alcanzó una ráfaga para ganarlo. Lejos está de ser aquel equipo que ganó la edición 2020 de este torneo, o que peleó el torneo local, y ni hablar del de la consagración épica en Brasil ante Palmeiras. Pero sí tiene chispazos de fútbol de alto vuelo y momentos de inspiración.

Embed

Y con eso le bastó para imponerse ante un rival duro, que no es de las tradicionales potencias brasileñas, ni por historia, ni por jerarquía ni por presente, pero no deja de ser brasileño. Y como tal, no vino a regalarse ni especular. América llegó para plantarse en campo rival, disputarle la tenencia, y lastimarlo.

Por momentos lo logró. En otros, sin someter al equipo local, al menos pudo controlar el partido. Sobre todo en el primer tiempo, donde pasó muy poco. Apenas un remate de Mastriani para el visitante apenas comenzó el encuentro, y otro de Nicolás Fernández para el local. Pero en el final, una fatalidad que le terminó siendo redituable.

Nicolás Tripicchio se lesionó y para el complemento lo reemplazó Julián López. Y el propio López, con apenas cuatro minutos en cancha, convirtió el primero: un lindo y productivo toqueteo del Halcón, con pases rápidos y verticales, derivó un centro desde la izquierda de Gastón Togni que el volante ex Racing definió al gol.

Dos minutos después, Alexis Soto aprovechó un rebote en el intento de despeje de la defensa brasileña, no la dio por perdida y la punteó ante la salida del arquero, para decretar el segundo. América logró descontar con un sutil remate rasante de derecha de Lucas Kal conectando un buen pase atrás, pero no le dio la nafta para empatarlo.

Defensa y Justicia se defendió con la pelota, sosteniéndola con inteligencia para jugar lejos del arco defendido por Ezequiel Unsain. Y cuando no la tuvo, se armó bien atrás para que su rival no logre penetrar las líneas ni con pases por dentro, ni con centros desde las bandas.

Así, el Halcón se repuso de la derrota inicial, sumó sus primeros tres puntos y le dio sabor al grupo F, que el jueves tendrá el cruce entre Peñarol y Millonarios. En la próxima fecha Defensa recibirá al Manya el jueves 4 de mayo, pero antes, este lunes visitará a Barracas por la Liga Profesional.