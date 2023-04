Independiente: Martín Cauteruccio fue tajante sobre un posible descenso

"No vamos a pelear el descenso. No coincido con los que piensan eso", aseguró el delantero uruguayo, autor de un golazo frente a Racing, en diálogo con TyC Sports.

Cauteruccio agradeció el apoyo de los hinchas pese al mal momento del equipo. "Cuando escuchas que alguien silba duele, pero viene de la mano de los momentos, ante Racing escuché aplausos de la gente que estaba con nosotros", dijo. Y destacó: "Merecíamos otro resultado, fuimos a buscar el encuentro. Sabíamos que era un partido aparte y sentimos calidez en la gente".

En la misma línea, el ex Quilmes y Aldosivi, entre otros, aseguró que "fue un gran partido, hubo un cambio rotundo en la intensidad y el despliegue que se vio reflejado", y sobre el penal lamentó que "no podemos cambiar la decisión ni el resultado, así que no podemos seguir pensando en eso".

Además, Cauteruccio aclaró que "no hubo una orden, pero sí una decisión en conjunto" de ir a buscar a Yael Falcón Pérez luego del entretiempo, y explicó: "Sentimos que teníamos que hablar con el árbitro en ese momento. Como equipo tenemos que estar así de unidos siempre". Y reveló que Nicolás Vallejo, el juvenil que cometió el penal, "está muy dolido por esa jugada".

Por último, el goleador definió a Ricardo Zielinski como "un técnico más equilibrado" cuya "propuesta no es salir jugando en un principio, pero sí se intenta salir a jugar y buscar el partido". Con dos entrenamientos, el Ruso se hizo cargo del equipo en el clásico, pero sin margen de error y con varios partidos importantes en el corto plazo, decidió que Independiente entrenará a doble turno, al menos por esta semana.

Y ya palpitando el duelo contra River del próximo domingo, analizó: "Tenemos que ser inteligentes, saber que River viene de muchos partidos ganados, es un equipo muy aceitado y nosotros tuvimos muchos cambios. Yo pasé por tres técnicos. No hay que volverse locos".

De cara a dicho encuentro, Zielinski tiene una baja: Ayrton Costa, que en el clásico llegó a la quinta tarjeta amarilla. Su lugar se lo disputan Damián Pérez y Edgar Elizalde, con ventaja para el ex Arsenal, aunque por el rival y la cancha, el DT no descarta la línea de cinco, en la que ambos podrían ingresar.

Xolos de Tijuana acudió a FIFA por una deuda de Independiente

El equipo mexicano acusó al Rojo ante la FIFA por no haber desembolsado los 350 mil dólares del préstamo por el Chucky Ferreyra, que llegó al club en julio del año pasado y tan solo vistió la camiseta de Independiente durante cuatro meses, hasta el final de la Liga Profesional 2022.

De todos modos, el club de Avellaneda no se quedará de brazos cruzados y ya tomó una decisión al respecto, y es que apelará el reclamo ante la casa madre del fútbol porque afirman que, cuando el delantero llegó a Independiente, se había informado que la cesión era de 250 mil dólares y no 350 mil como expresan los mexicanos.