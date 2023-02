A estadio lleno, Belgrano y River se vuelven a ver las caras

El partido se jugará a partir de las 19.15 en el estadio Mario Alberto Kempes, adonde asistirán unos diez mil hinchas del Millonario ya que la dirigencia pirata dispuso la venta de esa cantidad de entradas generales a un elevado precio de 13.500 pesos.

El arbitraje estará a cargo de Yael Falcón Pérez y en el VAR trabajará Diego Abal, mientras que la televisación la llevará a cabo la señal de cable ESPN Premium.

Con el estadio repleto, el marco será ideal para el enfrentamiento entre dos equipos que intentarán avanzar en el torneo: el local viene de sumar un valioso punto en la cancha de Racing tras igualar sin goles y el conjunto de Núñez ganó 2-0 ante Central Córdoba.

Teniendo en cuenta la buen performance en su debut, con un Nacho Fernández en alto nivel y el resto de los futbolistas a tono del '10', Demichelis planea repetir la misma formación que fue de arranque en el Madre de Ciudades.

Belgrano, por su parte, en su primer partido de local luego de ascender a Primera División, buscará más agresividad y probablemente rompa la línea de cinco que dispuso en el Cilindro.

Una de las particularidades es que Ariel Rojas, ex futbolista de River, se enfrentará a su ex club, mientras que en las novedades de la formación es un hecho que Matías García no jugará a causa de una molestia muscular y en su lugar ingresaría Ulises Sánchez.

En el historial, River es claro vencedor con 22 triunfos contra siete en 36 encuentros.

POSIBLES FORMACIONES

Belgrano: Nahuel Losada; Gabriel Compagnucci, Alejandro Rébola, Erik Godoy, Nicolás Meriano y Lucas Diarte; Ulises Sánchez, Santiago Longo, Ariel Rojas y Bruno Zapelli; Pablo Vegetti. DT: Guillermo Farré.

River: Franco Armani; Andrés Herrera, Jonatan Maidana, Emanuel Mammana y Milton Casco; Enzo Pérez; Pablo Solari, Rodrigo Aliendro, Ignacio Fernández y José Paradela; Miguel Borja. DT: Martín Demichelis.

Arbitro: Yael Falcón Pérez.

Cancha: Estadio Mario Kempes.

Horario: 19:15.

Televisa: ESPN.