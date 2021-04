A Independiente le costó pero venció al City Torque de local

En los primeros 10 minutos el equipo de Avellaneda se adueñó del partido, controlando el balón y encontrando espacios para atacar. Luego, Torque comenzó a meterse en juego y a la hora de poder avanzar al área rival lo hizo con velocidad y decisión. Esto dio lugar a un partido más parejo y con ambos intentando romper el empate sin goles.

El conjunto de Uruguay no solo disputó la tenencia de la pelota si no que también empezó a llegar y generó más peligro. Por el lado de Independiente, el equipo se mostró impreciso en los pases y la calidad de las llegadas no fueron tan buenas.

El arquero de Montevideo mostró firmeza frente a las pelotas paradas del local y llevó tranquilidad a su equipo. Además City Torque supo aprovechar los errores de su contrincante y cuando se lo propuso las llegadas fueron importantes.

Mientras, los dirigidos por Falcioni, quien volvió luego de recuperarse de coronavirus, continuaron teniendo problemas en la creación de jugadas que lastimen. A pesar de los intentos por parte de los dos equipos, las situaciones de gol concretas no llegaron y la primera parte finalizó 0-0.

A los 4 minutos del complemento el equipo uruguayo encontró un espacio amplio. Gustavo Del Prete entró libre al área y con una gran resolución frente a Sosa puso en ventaja al City Torque 1-0.



El Rojo cambió de a poco su juego y presionó más al rival para poder avanzar y conseguir el empate. A los 17 pudo lograrlo tras un un pase de Roa para Silvio Romero, quien definió sin dificultades y puso 1-1 el encuentro. Este gol que tanto buscaron le dio confianza al equipo y las llegadas fueron aumentando.



Jonathan Herrera, tras un rebote en acción de pelota detenida, consiguió dar vuelta el resultado a los 26 minutos y puso a Independiente en ventaja por 2-1.



Los de Montevideo se lanzaron en busca del empate, pero sobre el final, en una jugada con mucha mala fortuna, Matías Cóccaro marcó en contra de su valla el gol que terminó de darle la victoria al equipo de Falcioni.



Con el triunfo, Independiente quedó primero, con 6 puntos, en el Grupo B y deberá seguir sumando para poder mantenerse en la punta y clasificarse. En la tercera fecha visitará a Bahia, que está segundo con 4 unidades, el martes venidero.