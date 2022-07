adrian-domenech.jpg

-¿Quién es el candidato en el duelo de Argentinos y Boca de este martes?

-Si nos basamos en los presentes, debería ser lógico que si hay un ganador sea Argentinos. El Bicho está en una posición de excelencia, viene con un trabajo de hace tiempo con el mismo cuerpo técnico. Tiene un funcionamiento totalmente entendido por sus jugadores que en este campeonato le está dando resultado.

Por el contrario, Boca viene de una situación no deseada por nadie como una eliminación y como ciudadano argentino uno lee que anda en crisis y conflicto, aunque uno no sabe porque no está dentro del club. Pero no le ha tocado estar en la mejor situación en los últimos tiempos, con la salida de un técnico que es un ídolo para su gente (Sebastián Battaglia).

Además, la cancha de Argentinos nunca le fue cómoda a Boca, pero todos los partidos hay que jugarlos y todos los que pasamos por el fútbol sabemos que son diferentes. Muchos tienen lógicas y otros muchos no. Es decir, a pesar de que la lógica dice que ganaría Argentinos, puede darse un partido con resultado abierto.

-¿Qué es lo mejor de Argentinos y de Boca?

-De Boca lo mejor que tiene es lo que también le puede jugar en contra: la obligación de siempre de ganar. Boca va a tener la responsabilidad de ser protagonista, no concibo un equipo de Boca que no salga a ganar en cualquier lado. Y Argentinos tiene que aprovechar este momento en el que es protagonista con su estilo de juego histórico y tiene las herramientas para ganar. Por eso, es un partido atractivo.

-¿Y dónde crees que estará la clave del encuentro?

-En saber manejar los tiempos del partido. Cuando acelerar y golpear y cuando tener y cuidar la pelota.

–Fuiste defensor, ¿te sorprende que Carlos Izquierdoz no sea tenido en cuenta en Boca?

-Como desconozco la interna no me permito opinar, ni a favor ni en contra de la decisión. Creo que la opinión válida es del que está dentro y conoce los detalles. Después, como defensor, Izquierdoz me parece muy correcto, agresivo en el buen sentido en la marca y con una cualidad determinante como el cabezazo que le hubiese venido muy bien a Boca en este partido y esta cancha. Hubiese sido un arma importante tanto en defensa como en ataque, sobre todo en ataque. Pero, bueno. Como te digo. No sé si fue justo o no que no esté, desconozco la situación.

-¿Qué opinás de la llegada de Hugo Ibarra al banco de Boca?

-Tiene el pasado en Boca que lo acredita para conocer el club, pero es muy temprano para tener una opinión de él.

-¿Y de Gabriel Milito, técnico de Argentinos?

-Me parece que es un muy buen entrenador, que siempre ha tenido claro los objetivos y la manera de conseguirlos. No solo por lo visto en Argentinos, si no también en Independiente y Estudiantes. Comparto muchos pensamientos y creo que es un entrenador del estilo de Argentinos Juniors, del que los hinchas termina queriendo.

Cuando se gana, aunque sea como sea, las aguas van a estar relativamente calmas; ahora, cuando en este club el equipo está perdiendo y no intenta desarrollar en el campo la idea que caracteriza a la institución, tiene muy corta vida. En este caso, Gaby Milito pregona una idea a fin al gusto futbolístico de la gente.