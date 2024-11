Adriano habló la fiesta que organizó con 18 mujeres en Brasil

image.png

En estos días, su nombre volvió a resonar debido a una emotiva carta para The Players Tribune en la que tocó varios temas interesantes como ser una promesa, el alcohol, la inseguridad, su actual vida viviendo en una favela brasilera y mucho más.

A raíz de este nuevo testimonio por parte del exjugador de 42 años, volvieron a difundirse anécdotas de "El Emperador" como cuando se fue de fiesta con un grupo de 18 mujeres en la ciudad brasilera Río de Janeiro.

image.png

En un fragmento de su autobiografía “Adriano, meu medo maior”, el atacante narró como en el año 2015 armó una fiesta con sus amigos en la parte sur de Río, en un burdel llamado Motel Vip’s de Copacabana.

“Me puse la bata, pedí mi whisky y comencé a relajarme. Me volví hacia los muchachos y les dije: ‘Hoy los voy a llevar a todos. Hoy será la fiesta de Adriano en el Vips’“, contó el exfutbolista, haciendo alusión al nombre del establecimiento.

“Le mandé un mensaje a unas conocidas y organicé la Zona. No exagero. Llamé a 18 chicas. ‘Puedes venir y yo pago. La fiesta estará buena’. Llegamos al hotel 18 chicas y 3 tipos. Uno de los guerreros se enamoró y pasó la noche con una sola. Quedaron 17 para dos de nosotros, pero siempre me gustaron los grandes partidos, nunca me dejaron intimidar los desafíos de la vida”, sintetizó Adriano.