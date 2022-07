Almendra-2-e1658191522694-696x424.webp

"Es una decisión personal. No la pasé bien estos meses", explicó su accionar Almendra en diálogo con Diario Olé. El volante de 22 años también rechazó la propuesta del club para extender su vínculo por dos años más (hasta 2025) y aseguró que no aceptará ninguna otra. Dejó en claro que no quiere continuar en el Xeneize, donde desde el 28 de febrero que se encuentra entrenándose en Reserva, apartado del plantel.

Ahora, el Consejo de Futbol tiene un dilema con Almendra. Es que por un lado necesitan potenciarlo para poder venderlo en el tiempo de un año, antes de que se le termine el contrato y se marche libre como Cristian Pavón y Eduardo Salvio. Y la única manera es que vuelva a jugar, pero quieren mantenerle la sanción, más si el jugador no quiere continuar a mediano plazo en el club.

Almendra disputó 69 partidos en Boca en los que marcó seis goles y dio cuatro asistencias. Llegó a jugar en buen nivel y ser querido por la gente. Peeroo... desde que tuvo un enfrentamiento con referentes del plantel y Battaglia, entrenador por ese entonces, en marzo de este año, su historia se puso gris. La dirigencia lo castigó con la sanción antes mencionada. Su último partido oficial con el Xeneize fue el 20 de febrero, cuando ingresó ocho minutos contra Rosario Central. Por ahora, parecería que ese será el final del cuento.