Centurión volvió a entrenarse en Vélez y rompió el silencio

Ricardo Centurión regresó este lunes a los entrenamientos con el plantel de Vélez y rompió el silencio. "Tengo contrato con Vélez y tengo que entrenar, para que no vayamos a otra dimensión, no quiero hacerle nada a Vélez, nunca fue mi intención ni lo voy a hacer. Que me pongan un profe y pueda entrenarme", comenzó explicando el futbolista.