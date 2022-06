Agustín Rossi y sus increíbles números en los penales con Boca

Embed

Sus números en los penales con la camiseta de Boca son increíbles. En los 90 minutos, al 1 surgido en Chacarita le marcaron cinco y tapó seis. Mientras que, en las definiciones, le convirtieron 21 y detuvo cinco. En total, le patearon 44: 13 fueron atajados, 26 a la red y los cinco restantes afuera. Es decir, casi la mitad, no son gol. Con su intuición en estos momentos, fue clave en las series ganadas a River en 2021 y en la obtención de la Copa Argentina. De hecho, por su gran año, la dirigencia le aumentó el sueldo a principio de este año.

Ya se lo considera un "ataja penales", un especialista, algo que le molesta. "La verdad es que no me gusta que me digan especialista. Son circunstancias del partido. Estoy muy contento con haber respondido y ayudado al equipo. Fue importante. Tuve la suerte de poder adivinar", comentó Rossi en diálogo con ESPN tras el partido con el Timao. Aunque más que "suerte", tiene un "don". Y no solo anda en racha en los penales, si no también en los partidos de eliminación: lleva 12 encuentros de este estilo sin recibir goles.

Después de otra noche que lo tuvo como héroe, los hinchas y la directiva de Boca quieren asegurarse a Rossi por más años. Tiene contrato hasta el 30 de junio de 2023, pero a partir de enero estaría autorizado por FIFA para negociar y firmar con cualquier club. En mayo, el arquero rechazó una oferta y desde ahí no hubo más charlas. Pero ahora, volverían las dos partes a activar las charlas para intentar esta vez llegar a un acuerdo. En el mientras tanto, el mundo Boca disfruta de la tranquilidad, como ningún club tiene, cuando le cobran un penal en contra o en una tanda.