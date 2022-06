Aldosivi y Estudiantes van por el primer triunfo del torneo

El partido se jugará desde las 19 horas en el estadio José María Minella, de Mar del Plata, y contará con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer. La transmisión, por su parte, la llevará a cabo la señal deportiva TNT Sports.

El Tiburón, que perdió 2-1 en la primera jornada, tendrá en el banco de suplentes a Diego Villar como técnico interino, quien a su vez reemplaza a Favio Fernández, tras la salida de Martín Palermo como entrenador antes de la reanudación del fútbol argentino.

El Pincha, por su parte, igualó 1-1 en UNO en su presentación y para el choque del viernes no contará con Gustavo Del Prete, ya que se va a Pumas de México, club que pagaría una suma aproximada a los 5 millones de dólares. En su lugar entrará el tucumano Leandro Díaz.

Además, en el conjunto del Ruso Zielinski tampoco estará Fabián Noguera, lesionado, quien será reemplazado por Luciano Lollo, quien hará su debut con la camiseta albirroja.

EL 'Pipa' Villar, que se hace cargo del primer equipo junto a Mariano Charlier como ayudante de campo desde el martes, planea poner una formación similar a la que viene de la caída en La Paternal.

En cuanto al reemplazante de Palermo, en los últimos días circularon versiones sobre la posibilidad de que sea contratado Cristian 'Kily' González, y también acerca de la eventual llegada del ex goleador Abel Balbo, en dupla con el ex entrenador de la selección de básquetbol Julio Lamas, aunque el club informó que por el momento no hay nada oficial.

PROBABLES FORMACIONES

Aldosivi: José Devecchi; Emanuel Iñiguez, Mario López, Nicolás Valentini y Fernando Román; Marcelo Meli, Leandro Maciel, Uriel Ramírez y Matías Pisano; Martín Cauteruccio y Braian Martínez. DT: Diego Villar.

Estudiantes (LP): Mariano Andújar; Leonardo Godoy, Agustín Rogel, Luciano Lollo y Emmanuel Más; Manuel Castro, Jorge Rodríguez, Fernando Zuqui y Matías Pellegrini; Mauro Boselli y Leandro Díaz. DT: Ricardo Zielinski.

Árbitro: Leandro Rey Hilfer.

Estadio: José María Minella.

Hora: 19.

TV: TNT Sports.