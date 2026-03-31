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Hoy se juega el último partido pendiente de la fecha 7: Aldosivi vs. Argentinos

Se juega el pendiente de la fecha 7: Argentinos Juniors visita a Aldosivi en Mar del Plata. Al finalizar este encuentro, ya todos los equipos del Torneo Apertura tendrán la misma cantidad de partidos jugados.

Hoy se disputará el partido pendiente de la fecha 7 en la Zona B del Torneo Apertura, entre Aldosivi y Argentinos Juniors. De este modo, todos los equipos tendrán 11 encuentros disputados. Recordemos que a partir de mañana miércoles comienza a jugarse la fecha 13 del torneo, pero se jugaron solo 11 fechas porque la fecha 9 fue postergada por el paro de AFA y se disputaría al final del campeonato.

Aldosivi recibirá a Argentinos desde las 14, en el Estadio José María Minella. La autoridad del encuentro será Nicolás Ramírez y el VAR estará a cargo de Diego Ceballos.

Aldosivi todavía no gano ni un partido en lo que va del campeonato. Con salida de Guillermo Farré como entrenador, Facundo Oreja fue el interino frente a Sarmiento, la fecha pasada, y Aldosivi perdió 2-0. Por eso la dirigencia aceleró en la contratación de un nuevo director técnico, Israel Damonte, que hoy debuta. El tiburón es el anteúltimo de la Zona B, 14 con 5 puntos.

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Argentinos lleva cinco partidos sin perder, con dos victorias y tres empates, y buscará en Mar del Plata el resultado que lo afiance en zona de clasificación a octavos de final del Apertura. Viene de ganarle a Lanús 2-1 por otra fecha pendiente y, ganar hoy, alcanzaría en el segundo puesto de la Zona B a River, que tiene 20 puntos y está a 3 del líder, Independiente Rivadavia.

argentinos vs aldosivi

El probable 11 inicial de Aldosivi:

Alex Werner; Rodrigo González, Nicolás Zalazar, Joaquín Novillo, Lucas Rodríguez; Esteban Rolón, Franco Leys, Federico Gino, Alan Sosa; Junior Arias y Agustín Palavecino. DT: Israel Damonte.

El probable 11 inicial de Argentinos Juniors:

Brayan Cortés; Leandro Lozano, Francisco Alvarez, Román Riquelme, Sebastián Prieto; Alan Lescano, Federico Fattori, Nicolás Oroz, Emiliano Viveros; Hernán López Muñoz; Juan Morales. DT: Nicolás Diez.

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