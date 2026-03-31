Hoy se juega el último partido pendiente de la fecha 7: Aldosivi vs. Argentinos

Se juega el pendiente de la fecha 7: Argentinos Juniors visita a Aldosivi en Mar del Plata. Al finalizar este encuentro, ya todos los equipos del Torneo Apertura tendrán la misma cantidad de partidos jugados.

Hoy se disputará el partido pendiente de la fecha 7 en la Zona B del Torneo Apertura, entre Aldosivi y Argentinos Juniors. De este modo, todos los equipos tendrán 11 encuentros disputados. Recordemos que a partir de mañana miércoles comienza a jugarse la fecha 13 del torneo, pero se jugaron solo 11 fechas porque la fecha 9 fue postergada por el paro de AFA y se disputaría al final del campeonato.