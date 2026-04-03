San Lorenzo resistió y venció a Estudiantes en un partidazo

Estudiantes salió decidido

El complemento mantuvo la intensidad del primer tiempo. Estudiantes salió decidido a buscar el empate, mientras que el local encontró espacios para contraatacar. El partido se volvió de ida y vuelta, con situaciones claras para ambos lados.

Sin embargo, el desarrollo tuvo un punto de quiebre con la expulsión de Tomás Palacios. Tras la intervención del VAR, el árbitro determinó que el defensor del Pincha había impactado con los tapones en la cabeza de Nicolás Tripichio, dejando a su equipo con diez jugadores.

Con superioridad numérica, San Lorenzo contó con varias chances para liquidar el partido. El ingreso de Rodrigo Auzmendi le dio mayor profundidad al ataque azulgrana. El delantero tuvo al menos cuatro oportunidades claras: un remate en el palo, un disparo contenido por el arquero, un cabezazo salvado sobre la línea y otra definición que volvió a exigir a Fabricio Iacovich.

Pese a esa superioridad, el Ciclón no logró ampliar la diferencia y mantuvo el suspenso hasta el final. Estudiantes, aun con un jugador menos, no bajó los brazos y generó peligro. Eric Meza y Edwuin Cetré tuvieron oportunidades para empatar, pero se encontraron con la falta de precisión y con la respuesta del arquero local.

Situaciones claras

En el tramo final, San Lorenzo volvió a desperdiciar situaciones claras, como un mano a mano de Alexis Cuello que no pudo resolver y otra llegada de Auzmendi que fue despejada sobre la línea. Del otro lado, el Pincha también tuvo una última oportunidad con un remate desde media distancia que no logró cambiar la historia.

El pitazo final confirmó el triunfo del Ciclón, que volvió a sumar de a tres en un partido en el que combinó efectividad, resistencia y oportunidades desaprovechadas. Para Estudiantes, la derrota dejó un sabor amargo: generó lo suficiente como para llevarse algo más, pero pagó caro su falta de contundencia.

La noche terminó con tensión, ya que el entrenador del conjunto platense, Eduardo Domínguez, fue expulsado tras protestar al árbitro. Así, San Lorenzo celebró un triunfo necesario, mientras que Estudiantes deberá recuperarse rápidamente de cara a sus próximos compromisos, con la Copa Libertadores en el horizonte.

Sïntesis del partido:

San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Lautaro Montenegro; Gregorio Rodríguez, Nicolás Tripichio, Manuel Insaurralde, Facundo Gulli, Mathías De Ritis; Nahuel Barrios, Alexis Cuello. DT: Gustavo Álvarez.

Estudiantes: Fabricio Iacovich; Eric Meza, Leandro González Pirez, Tomás Palacios, Eros Mancuso; Ezequiel Piovi, Mikel Amondarain; Fabricio Pérez, Alexis Castro, Tiago Palacios; Facundo Farías. DT: Alexander Medina.

Gol en el primer tiempo: 10m. Manuel Insaurralde (S).

Incidencia en el segundo tiempo: 20m. Tomás Palacios expulsado (E).

Cambios en el segundo tiempo: al inicio. Teo Rodríguez Pagano (S); 10m. Edwuin Cetré por Fabricio Pérez (E); 12m. Ignacio Perruzzi por Facundo Gulli (S) y Matías Reali por Nahuel Barrios (S), 22m. Gonzalo Abrego por Manuel Insaurralde (S) y Rodrigo Auzmendi por Gregorio Rodríguez (S); Santiago Núñez por Alexis Castro (E) y Gabriel Neves por Ezequiel Piovi (E), 34m. Gastón Benedetti por Eros Mancuso (E) y Franco Domínguez por Facundo Farías (E).

Estadio: Pedro Bidegain.

Árbitro: Sebastián Zunino.

VAR: Silvio Trucco.