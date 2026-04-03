San Lorenzo resistió y venció a Estudiantes en un partidazo

El Ciclón se impuso 1-0 en el Nuevo Gasómetro con un gol de Insaurralde y cortó una racha de cinco partidos sin victorias. El Pincha generó muchas chances, pero falló en la definición y terminó con diez.
San Lorenzo logró un triunfo clave al imponerse 1-0 sobre Estudiantes de La Plata en el Nuevo Gasómetro, por la fecha 13 de la Zona A del Torneo Apertura 2026. El equipo azulgrana cortó una racha de cinco partidos sin victorias y volvió a festejar en un duelo intenso, cambiante y con múltiples situaciones de gol.
El arranque del encuentro fue dinámico, con ritmo alto y llegadas en ambos arcos. En ese contexto, el Ciclón fue el primero en golpear. A los 11 minutos, Nahuel “Perrito” Barrios se asoció con Manuel Insaurralde, quien culminó la jugada con un remate cruzado que se metió junto al segundo palo para establecer el 1-0.
A partir de ese momento, el desarrollo se abrió y Estudiantes reaccionó rápidamente, impulsado por la movilidad y el desequilibrio de Facundo Farías, el jugador más peligroso de la noche. El ex Colón generó varias ocasiones claras: primero exigió a Gill con un remate desde afuera, luego protagonizó una jugada individual brillante que terminó con un disparo desviado por el arquero antes de pegar en el palo, y en el rebote Thiago Palacios no pudo convertir con el arco a su disposición.
El Pincha siguió insistiendo y acumuló oportunidades. Farías volvió a quedar mano a mano, pero no logró definir con precisión, mientras que Alexis Castro también tuvo su chance dentro del área sin poder concretar. San Lorenzo, por su parte, sostuvo la ventaja gracias a su efectividad inicial y a una defensa que respondió en momentos clave, aunque fue perdiendo claridad con el correr de los minutos.
El complemento mantuvo la intensidad del primer tiempo. Estudiantes salió decidido a buscar el empate, mientras que el local encontró espacios para contraatacar. El partido se volvió de ida y vuelta, con situaciones claras para ambos lados.
Sin embargo, el desarrollo tuvo un punto de quiebre con la expulsión de Tomás Palacios. Tras la intervención del VAR, el árbitro determinó que el defensor del Pincha había impactado con los tapones en la cabeza de Nicolás Tripichio, dejando a su equipo con diez jugadores.
Con superioridad numérica, San Lorenzo contó con varias chances para liquidar el partido. El ingreso de Rodrigo Auzmendi le dio mayor profundidad al ataque azulgrana. El delantero tuvo al menos cuatro oportunidades claras: un remate en el palo, un disparo contenido por el arquero, un cabezazo salvado sobre la línea y otra definición que volvió a exigir a Fabricio Iacovich.
Pese a esa superioridad, el Ciclón no logró ampliar la diferencia y mantuvo el suspenso hasta el final. Estudiantes, aun con un jugador menos, no bajó los brazos y generó peligro. Eric Meza y Edwuin Cetré tuvieron oportunidades para empatar, pero se encontraron con la falta de precisión y con la respuesta del arquero local.
En el tramo final, San Lorenzo volvió a desperdiciar situaciones claras, como un mano a mano de Alexis Cuello que no pudo resolver y otra llegada de Auzmendi que fue despejada sobre la línea. Del otro lado, el Pincha también tuvo una última oportunidad con un remate desde media distancia que no logró cambiar la historia.
El pitazo final confirmó el triunfo del Ciclón, que volvió a sumar de a tres en un partido en el que combinó efectividad, resistencia y oportunidades desaprovechadas. Para Estudiantes, la derrota dejó un sabor amargo: generó lo suficiente como para llevarse algo más, pero pagó caro su falta de contundencia.
La noche terminó con tensión, ya que el entrenador del conjunto platense, Eduardo Domínguez, fue expulsado tras protestar al árbitro. Así, San Lorenzo celebró un triunfo necesario, mientras que Estudiantes deberá recuperarse rápidamente de cara a sus próximos compromisos, con la Copa Libertadores en el horizonte.
San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Lautaro Montenegro; Gregorio Rodríguez, Nicolás Tripichio, Manuel Insaurralde, Facundo Gulli, Mathías De Ritis; Nahuel Barrios, Alexis Cuello. DT: Gustavo Álvarez.
Estudiantes: Fabricio Iacovich; Eric Meza, Leandro González Pirez, Tomás Palacios, Eros Mancuso; Ezequiel Piovi, Mikel Amondarain; Fabricio Pérez, Alexis Castro, Tiago Palacios; Facundo Farías. DT: Alexander Medina.
Gol en el primer tiempo: 10m. Manuel Insaurralde (S).
Incidencia en el segundo tiempo: 20m. Tomás Palacios expulsado (E).
Cambios en el segundo tiempo: al inicio. Teo Rodríguez Pagano (S); 10m. Edwuin Cetré por Fabricio Pérez (E); 12m. Ignacio Perruzzi por Facundo Gulli (S) y Matías Reali por Nahuel Barrios (S), 22m. Gonzalo Abrego por Manuel Insaurralde (S) y Rodrigo Auzmendi por Gregorio Rodríguez (S); Santiago Núñez por Alexis Castro (E) y Gabriel Neves por Ezequiel Piovi (E), 34m. Gastón Benedetti por Eros Mancuso (E) y Franco Domínguez por Facundo Farías (E).
Estadio: Pedro Bidegain.
Árbitro: Sebastián Zunino.
VAR: Silvio Trucco.
comentar