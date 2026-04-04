Tragedia en el estadio de Alianza Lima: un muerto y más de 40 heridos en un banderazo

La concentración de un grupo de hinchas antes del clásico contra Universitario terminó en una escena de caos y desesperación. Las autoridades investigan si el desenlace fatal fue provocado por una avalancha.
Una jornada que debía ser de aliento terminó en tragedia en el Estadio Alejandro Villanueva, donde simpatizantes de Alianza Lima se reunieron para realizar un banderazo en la antesala del clásico frente a Universitario. En cuestión de minutos, la concentración derivó en un episodio fatal: al menos una persona murió y más de 40 resultaron heridas, en medio de corridas, gritos y desesperación.
De acuerdo con la información oficial del Ministerio de Salud del Perú, se desplegó un importante operativo sanitario con unidades de emergencia para la atención prehospitalaria. Al menos tres heridos fueron trasladados al Hospital Nacional Arzobispo Loayza, mientras que decenas recibieron asistencia en el lugar.
En un primer momento, circularon versiones que hablaban de un derrumbe o una falla estructural en una de las tribunas, particularmente en la zona cercana a uno de los accesos. Sin embargo, con el correr de las horas, esa hipótesis comenzó a perder fuerza. El brigadier a cargo del operativo del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú aseguró que no se encontraron daños estructurales dentro del estadio, descartando así la caída de muros o colapsos en las instalaciones. “La tribuna se encuentra en buen estado”, indicaron tras una primera inspección.
En paralelo, la Policía Nacional del Perú avanzó con el vallado de la zona y la organización del tránsito para facilitar el trabajo de los rescatistas. También confirmaron que no hubo personas atrapadas bajo escombros, lo que refuerza la principal hipótesis: una avalancha humana.
Según las autoridades, los hinchas se habrían presionado entre sí en uno de los accesos, generando una estampida que terminó con personas asfixiadas o aplastadas. No se descarta que haya existido algún altercado previo que desencadenara la situación.
Mientras tanto, peritos continúan trabajando para determinar con precisión qué ocurrió y si existieron fallas en la organización o en los controles de seguridad durante el ingreso masivo de simpatizantes.
Tras lo ocurrido, Alianza Lima difundió un comunicado oficial en el que manifestó su pesar: “Lamentamos profundamente lo ocurrido y expresamos nuestras más sentidas condolencias a los familiares de la persona fallecida”.
El club remarcó también que activó de inmediato los protocolos de seguridad y asistencia médica, brindando apoyo a los heridos y a sus familias, y aclaró que, según la información preliminar, el hecho no guarda relación con fallas estructurales del estadio, en línea con lo indicado por los bomberos.
Asimismo, la institución aseguró que colabora con las autoridades para esclarecer lo sucedido y se comprometió a mantener informada a la opinión pública sobre el avance de la investigación.
En paralelo, la Liga 1 confirmó que el clásico entre Alianza Lima y Universitario de Deportes, correspondiente a la novena fecha del Torneo Apertura, se disputará según lo programado.
El encuentro no será suspendido ni reprogramado, decisión que fue tomada en coordinación con las autoridades, en un contexto marcado por la conmoción y el impacto de la tragedia ocurrida en Matute.
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