Tragedia en el estadio de Alianza Lima: un muerto y más de 40 heridos en un banderazo

En paralelo, la Policía Nacional del Perú avanzó con el vallado de la zona y la organización del tránsito para facilitar el trabajo de los rescatistas. También confirmaron que no hubo personas atrapadas bajo escombros, lo que refuerza la principal hipótesis: una avalancha humana.

Según las autoridades, los hinchas se habrían presionado entre sí en uno de los accesos, generando una estampida que terminó con personas asfixiadas o aplastadas. No se descarta que haya existido algún altercado previo que desencadenara la situación.

Mientras tanto, peritos continúan trabajando para determinar con precisión qué ocurrió y si existieron fallas en la organización o en los controles de seguridad durante el ingreso masivo de simpatizantes.

El comunicado de Alianza Lima y la postura de la Liga 1

Tras lo ocurrido, Alianza Lima difundió un comunicado oficial en el que manifestó su pesar: “Lamentamos profundamente lo ocurrido y expresamos nuestras más sentidas condolencias a los familiares de la persona fallecida”.

El club remarcó también que activó de inmediato los protocolos de seguridad y asistencia médica, brindando apoyo a los heridos y a sus familias, y aclaró que, según la información preliminar, el hecho no guarda relación con fallas estructurales del estadio, en línea con lo indicado por los bomberos.

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Asimismo, la institución aseguró que colabora con las autoridades para esclarecer lo sucedido y se comprometió a mantener informada a la opinión pública sobre el avance de la investigación.

En paralelo, la Liga 1 confirmó que el clásico entre Alianza Lima y Universitario de Deportes, correspondiente a la novena fecha del Torneo Apertura, se disputará según lo programado.

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El encuentro no será suspendido ni reprogramado, decisión que fue tomada en coordinación con las autoridades, en un contexto marcado por la conmoción y el impacto de la tragedia ocurrida en Matute.