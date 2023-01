Alejandro Nania y su fórmula para levantar a Nueva Chicago

Embed Alejandro Nania es el nuevo Director Deportivo de Fútbol profesional del Club Atlético Nueva Chicago hasta diciembre del 2023. El director trabajará de manera conjunta con la Secretaria Técnica del club.



Le deseamos el mayor de los éxitos en esta nueva etapa.

Nunca jugó al fútbol de manera profesional. Llegó hasta la Octava de Deportivo Español. Pero siempre le apasionó el fútbol, así que hizo el curso de técnico. Y comenzó su historia con Nueva Chicago, el club de Mataderos, el de su barrio, donde fue todo: coordinador de Infantiles y de Inferiores, entrenador de Inferiores, ayudante de campo y luego técnico del plantel profesional. Fue parte de los últimos tres ascensos de Chicago a Primera (en 2001, 2006 y 2015) y ahora sueña con el cuarto como mánager.

"Si bien me fue bastante bien en los resultados, me terminó agobiando ser entrenador. Es que soy muy obsesivo, estaba las 24 horas pendiente de la función, dejaba de lado a mi familia, todo, no tenía vida propia y me cansé de eso. Ganaba el equipo y a las dos horas ya estaba mirando cuatro partidos del próximo rival. Me iba bien, pero no lo disfrutaba. Ahora, en esta función, al no ser el principal, volví a disfrutar del fútbol", contó Nania, quien a veces en los entrenamientos le señala cosas a Tomás Arrotea, el nuevo entrenador.

La elección de Arrotea como técnico fue su primera decisión en el cargo. "Vi una semana de entrenamientos de él en Real Pilar y vi lo muy bien que trabaja, es un chico aggiornado, él le hacía informes a Bielsa en Francia, trabajó con Macaya Márquez en el Mundial 2018, da clases en la escuela de técnicos", dijo y comentó sobre la juventud (42 años) para el cargo y breve experiencia (comenzó en 2018) del nuevo entrenador: "Todos empezamos una vez, Scaloni no había dirigido nunca y ganó tres copas. Cómo no va a poder venir Arrotea".

"Los últimos dos o tres técnicos de Chicago fueron de nombre. Pasó Forestello, Grelak, Ruíz, que estuvo ocho partidos y no pudo ganar. Y yo trabajé con gente con más nombre y Tomás es mucho más técnico que varios que tienen nombre. Esto es un juego, hay que entenderlo y yo veo que lo entiende bien. Sabe cómo jugar con pelota y sin pelota y a Chicago vinieron técnicos que no sabían ni con la pelota. Acá hay que trabajar, del pico no se gana más. Que la gente crea en él porque entiende todas las facetas del juego", agregó.

¿Y qué Chicago veremos en 2023? "Un equipo muy flexible, inteligente, que lea bien los partidos. Belgrano mucho no me gustaba como jugaba, pero era un equipo sólido, que sabía manejar los tiempos del partido, un equipo de 30 a 37 años, con experiencia y lo ganó de punta a punta sin ser el que mejor jugaba. Se plantaba en cualquier cancha, el rival capaz lo dominaba y lo dominaba, por 40 minutos no llegaba al otro arco y después terminaba ganando", adelantó.

"No tengo dudas que actualmente los equipos que ganan son los que tienen la mentalidad de salir campeón, no en una mitad de tabla. La cabeza tiene que estar mentalizada en ser campeón y después, salvo el Argentinos Juniors de Heinze que te pasaba por arriba, muchos ganaron siendo sólidos, con dos o tres fuertes arriba. No creo que el que juega más lindo... Ganan los equipos con carácter y que son inteligentes", señaló sus convicciones en lo futbolístico, que van de la mano de la elección de Arrotea.

"Tomás es muy inteligente, no se caza con un modelo de juego. No es de los que si su equipo tiene la pelota todo el día y pierde se va contento. Él juega a ser inteligente. Y hay veces que podes atacar todo el tiempo y otras en las que tenes que saber defender. El fútbol se gana en las dos áreas. Seguro que vamos a llegar a los partidos bien preparados y con los jugadores sabiendo lo que tiene que hacer", aseguró el mánager.

Martes de entrenamiento en Ezeiza.



El plantel intensifica sus trabajos y mañana visitará a Ituzaingo en un nuevo amistoso.



Leé más en: https://t.co/B3Ldv4khHu pic.twitter.com/WgWTslFyrq — Nueva Chicago (@NuevaChicago) January 24, 2023

Con su llegada y lógicamente después de una temporada muy floja, se hizo un recambio gigante de plantel, con casi 20 altas y bajas. Además, se dejó de tener en cuenta a varios jóvenes formados en el club que estaban en Primera. "Había muchos, dejamos dos o tres que le vemos que están a la altura para jugar y los otros que vayan agarrando roce en otros clubes. Apostamos más a la experiencia que a los juveniles porque hay que acompañar a los chicos con un plantel firme y armado, no tirarlos a la cancha con un equipo flojo porque los matamos. Si están para jugar, jugarán, pero la tienen que pelear como uno más, con los que vienen de afuera. No porque sean del club tiene que jugar por eso", explicó el cambio.

"Esperemos estar en mitad de tabla", "esperemos pelear el reducido", le escuchó decir en el último tiempo a sus amigos hinchas del club. Algo que él no puede creer. Ahora, de vuelta en la institución, quiere que Chicago vuelva a tener más protagonismo y volver a subir la vara. "Tenemos un buen plantel para ser competitivo y pelear arriba. Es un torneo largo, pero creo que hay un muy buen plantel. Actualmente no sabemos quién es titular y quién suplente porque trajimos dos jugadores muy competitivos por puesto", confesó.

"Hay que cambiar la imagen del club en todo sentido: en lo deportivo y en lo institucional. Hay que volver a competir y a estar ordenados como club, que todos los jugadores de la categoría vuelvan a morirse por jugar en Chicago y no solo los de divisiones inferiores". Alejandro Nania, el hombre que estuvo presente en los últimos grandes momentos de Chicago, quiere despertar a este gigante dormido.