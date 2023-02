Alex Ibacache, el refuerzo de San Lorenzo que ya podría irse

El lateral chileno llegó desde Everton de su país a préstamo hasta fin de año y con opción de compra para suplir la partida de Nicolás Fernández Mercau. Por falta de documentación, el zurdo de 24 años se perdió los primeros dos partidos de la Liga Profesional.

Luego, en la tercera fecha Rubén Darío Insua no lo convocó, y la semana pasada, antes del partido del último lunes frente a Sarmiento, Ibacache esgrimió problemas personales y recibió un permiso especial de la dirigencia para viajar a Chile. Sin embargo, no volvió en la fecha pautada, y no le contesta el teléfono a los dirigentes.

"El último día que entrenó fue el martes, a partir de ahí desconozco su paradero", dijo Insua al ser consultado por la situación del defensor, que estaría descontento con la falta de minutos. Lo cierto es que si no retorna, San Lorenzo, que aún no le abonó el cargo de la cesión al Everton, puede demandarlo ante la FIFA por incumplimiento del contrato.

La palabra de Federico Gattoni, luego de su gol a Sarmiento

"Si bien estoy contento porque se solucionó todo, se dijeron muchas cosas que no son reales, pero yo me dedico a entrenar y apoyarme en mis seres cercanos, yo duermo con la consciencia tranquila y se que voy a defender al club como lo hice desde el día que llegué al club en 2007", afirmó el defensor en relación al conflicto contractual que lo marginó del plantel de Primera División.

Además, elogió a Rubén Darío Insua, quien lo bancó y le devolvió el puesto cuando la dirigencia decidió reincorporarlo al grupo. "Para nosotros es el que marca la línea, confiamos en su trabajo y este grupo tira para adelante, yo estoy muy contento acá", dijo. Y cerró: "Al hincha le digo que si estuviera de su lado entendería su pensamiento, pero mi rol no es salir a declarar constantemente, solo me enfoco en dejar la piel en cada partido".