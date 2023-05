“Mi deseo es tener otra oportunidad en River. Mi deseo es y va a seguir siendo triunfar en River, poder jugar, demostrar lo que fui en Colón. En su momento me había preparado en todos los sentidos, físicamente y mentalmente para tener esa oportunidad, no se dio. Me tocó salir. Ojalá también pueda volver a Independiente que es un hermoso club”, comentó Vigo, quien también explicó cuál fue su error para no poder dar su mejor versión.

“Me tocó ir a un club muy grande donde había grandes jugadores, un gran técnico (Marcelo Gallardo) al que estoy muy agradecido. Aprendí muchísimas cosas desde que llegué hasta que me fui. Yo creo que mi error fue que tenía tanta admiración por los jugadores y el técnico que estaban ahí que me caía muy rápido desde lo mental. Para no fallarle a mis compañeros y al técnico que confió en mí, intentaba no equivocarme en nada", reveló el santafesino.

Alex-Vigo.jpg

"Me decía que no me podía equivocar, y la verdad que el fútbol mismo te lleva a equivocarte y mejorar del error. Eso me fue jugando en contra con el tiempo. Por suerte lo pude superar para el día de mañana no pasar por lo mismo”, agregó Vigo, quien lleva tres goles y una asistencia en su equipo de Serbia y tiene contrato hasta el 31 de diciembre de 2024 con el Millonario.

Luego, aclaró que su salida de River fue porque no iba a tener oportunidad en el primer equipo y reveló que eligió Independiente por sobre San Lorenzo como destino: "Existió la posibilidad de Independiente y la de San Lorenzo. Elijo a Independiente porque sé que es el segundo equipo más grande de Argentina y porque conocía a Eduardo Domínguez (lo dirigió en Colón), y sabía que podía jugar y levantar el nivel”.

alex-vigo_w862.webp

Por otro lado, contó: “Marcelo (Gallardo) me enseñó muchísimas cosas. Tengo la mentalidad de ser competitivo al máximo, pero él me llevó a serlo el doble de lo que era antes. Si tengo la posibilidad de meter cinco o seis goles al rival, se lo voy a hacer. Te exigía al máximo para ser más completo en todos los sentidos. Capaz que yo no me daba cuenta de un detalle pequeño para mejorar y él te lo hacía saber para que seas más completo”.

El gesto de Enzo Pérez con Vigo tras su salida de River

“Enzo (Pérez) es una gran persona. El día que me toca salir de River me vuelvo mal y solo para mi departamento y me llama el seguridad del club porque Enzo quería hablar conmigo. Al otro día vuelvo y tuve una hermosa charla con él que hasta el día de hoy me acuerdo, me hizo llorar. Aparte de que era el capitán, me llevo la gran persona que fue conmigo. Me quedo con lo último que me dijo, ojalá que pueda compartir de nuevo la cancha con él y si es en River mejor. Cuando estaba en Independiente hicimos una videollamada y me apoyó, me dijo que le siga metiendo. Milton Casco también siempre me pregunta cómo estoy”, contó Vigo.

Vigo opinó sobre la polémica del penal en River vs. Boca en el Superclásico

“Era tarde acá, pero lo vi. Para mí fue penal, por algo lo cobra el árbitro. Mejor para nosotros, ja. Yo creo que no lo ve (Agustín Sandez). La jugada es rapidísima, piensa que llega a rechazar y lo toca”, dijo Vigo.