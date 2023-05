Lanús debuta en la Copa Argentina contra Sol de Mayo

Lanús, que es dirigido por Frank Darío Kudelka, viene de vencer a Huracán por 1 a 0 con gol de Tomás Belmonte, en un partido correspondiente por la 15° jornada de la Liga Profesional. El Granate está octavo en liga local con 25 puntos, en puestos de clasificación a las Copas y se va alejando de a poco de los puestos de abajo de la tabla de los promedios.

Por su parte, Sol de Mayo viene de perder por 4 a 1 de local con Germinal de Rawson, por la octava jornada del Torneo Federal A. El equipo rionegrino viene muy mal: ocupa la octava posición (sobre 9) en el grupo 1 del certamen federal y tiene solo tres puntos más que Círculo Deportivo, el último que estaría descendiendo al Federal B.

Lanús tendrá que tener cuidado porque ¡6 clubes de Primera ya fueron eliminados por equipos de inferior categoría!: Gimnasia (por Excursionistas de la C), Tigre (Centro Español de la D), Sarmiento (Chaco For Ever de la Primera Nacional), Arsenal (Villa Mitre del Federal A), Newell's (Claypole de la C) y Unión (por Almagro de la Primera Nacional),

El ganador del cruce entre Lanús y Sol de Mayo jugará su siguiente partido en 16vos de final ante Colón de Santa Fe, que eliminó a Colegiales.

Posibles formaciones:

Lanús: Lucas Acosta; José Luis Cáceres, Cristian Lema, Diego Braghieri, Braian Aguirre o Juan Sánchez Miño; Luciano Boggio, Tomás Belmonte, Lautaro Acosta; Franco Orozco, Leandro Díaz, Franco Troyansky. DT: Frank Darío Kudelka.

Sol de Mayo: Ignacio Turnes; Jonathan Rivero, Uira de Olivera Marques, Matías Kucich, Alexander Luzin; Alberto Reyes, Alan Sosa, Lucas Núñez; Fernando Valdebenito, Germán Cervera, Éber Ramírez. DT: Adán Valdebenito