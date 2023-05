Juventus y Sevilla disputarán este jueves el partido de ida de las semifinales de la Europa League en Italia (ESPN). La Vecchia Signora, que viene de vencer por 2 a 0 a Atalanta por la Serie A, eliminó a Friburgo y Sporting Lisboa en esta Copa y buscará hacerse fuerte de local. Mientras que el conjunto español, que arriba a este duelo tras superar por 3 a 2 a Espanyol, sacó al Fenerbahce y el Manchester United e intentará volver a sacar su chapa, de ser el club más ganador de esta competencia.

di_maria_festejo.webp

acuña.jpg

Allegri, DT de la Juventus, tiene relaciones rotundamente distintas con Di Maria y Paredes: el primero es titular indiscutido y el segundo no es tenido en cuenta. "Es un jugador extraordinario, capaz de marcar la diferencia siempre", comentó el entrenador sobre Fideo, mientras que con Lean mantuvo una pelea por sus minutos en cancha. “Fue solo una discusión. Lo queríamos a toda costa. Jugó mucho al inicio de la temporada, menos después. Entiendo la frustración de un jugador que juega menos. Puede causar nerviosismo, eso es parte de el juego", reconoció el DT. Di María será titular ante Sevilla y Paredes estará en el banco de suplentes.

Luego, Marcos Acuña sería el único argentino campeón del mundo que iría desde el arranque en Sevilla por decisión de José Luis Mendilibar, el nuevo entrenador de Sevilla que llegó en reemplazo de Jorge Sampaoli. Después, Gonzalo Montiel y Alejandro "Papu" Gómez serían suplentes. Con la llegada de Mendilibar, Sevilla mejoró notablemente y ganó seis partidos, empató dos y solamente perdió uno.

Por otro lado, Roma recibirá al Bayern Leverkusen por la primera semifinal de la Europa League (ESPN 2). El equipo dirigido por Mourinho, que viene de perder por 2 a 0 con Inter y eliminó a Real Sociedad y Feyenoord en esta Copa, buscará levantarse por el certamen internacional. Mientras que el conjunto alemán, que es comandado por Xabi Alonso, que viene de ser sorprendido por Colonia y bajó a Ferencvarosi y Unión SG, también intentará dar vuelta la página en este encuentro.

Dybalaroma.jpg

640e395cda429986420100.jpg

En la previa de este partido, Mourinho, quien admira muchísimo a Dybala, negó haber tenido contacto con PSG, que estaría buscando DT. “Si PSG me busca, no me ha encontrado. No hablaron conmigo”, le dijo a Sky Sport de Italia y además contó que está muy contento en Roma: “Soy feliz aquí, no puedo esconderlo. Me gusta la gente, si digo lo contrario miento. Los jugadores son fantásticos, tienen una empatía tremenda entre ellos. No son como hijos porque tengo dos, pero casi”.

En este encuentro, el alumno Xabi Alonso retará al maestro Mourinho, dado que fueron jugador y DT durante tres años en Real Madrid. “Mourinho es uno de los mejores entrenadores que tuve en mi carrera. Me marcó su lectura de los partidos y la capacidad de reacción que demostraba cuando la ocasión lo exigía. Será un encuentro especial, de él aprendí cómo convencer a un vestuario y cómo ser un líder”, reveló Xabi sobre Mourinho. Su equipo creció mucho después de recuperar el nivel de Palacios.