Alexis Mac Allister será nuevo jugador de Liverpool

Tras una temporada decepcionante, Liverpool apuesta en Mac Allister para que sea parte de la levantada del club. Los Reds finalizaron 5° con 67 puntos en la Premier League (a 22 del City) y clasificaron a la Europa League. Pero no compitieron nunca ni en la Premier, ni en la Champions League (quedaron afuera en octavos por Real Madrid con un global de 6-2) ni en la Fa Cup (eliminados en la cuarta ronda en manos del Brighton) ni en la Carabao Cup (se despidieron en octavos tras caer con Manchester City).

mck_3.webp

El presente de Mac Allister es inmejorable: viene de ganar el Mundial con la Selección Argentina siendo uno de los jugadores destacados del equipo de Lionel Scaloni y de una temporada excelente en lo individual e histórica en lo grupal con Brighton. Alexis fue uno de los volantes más destacados de la Premier League y con su juego ayudó al equipo a conseguir un sexto puesto histórico para su club, el mejor de su historia. Además, llegaron a semifinales de la Fa Cup y clasificaron por primera vez a la Europa League.

Alexis disputó 40 partidos, marcó 12 goles, dio 3 asistencias y brilló con su juego en esta temporada. Se formó y debutó en Primera en 2016 en Argentinos Juniors, donde en su primera temporada consiguió regresar al Bicho a la Primera División. El 21 de enero de 2019, el Brighton lo compró y lo cedió a Boca debido la demora de la visa del jugador para quedarse en Inglaterra. Por eso, disputó 20 partidos en 2019 en el Xeneize y fue campeón del Campeonato de Primera División 2019-20.

alexis-mac-allister_w416.webp

En enero de 2020, el Brighton consiguió el permiso de trabajo de Mac Allister y se sumó al equipo, donde fue ganando importancia con sus rendimientos. El 5 de septiembre de 2019, mientras jugaba en Boca, debutó en la Selección Argentina en un amistoso contra Chile. Scaloni le dio su confianza y terminó siendo fundamental para la obtención de la tercera estrella de Argentina: disputó seis de los siete partidos, le marcó a Polonia y lo asistió a Di María en la final contra Francia.

Ahora, dará un salto muy importante en su carrera. Liverpool le ganó la pulseada al Chelsea, que también quería al talentoso argentino. "No tengo dudas que hoy es la mejor liga para jugar (la Premier League) y por eso soy consciente de que me gustaría que mi próximo club sea en la Premier, disfruto mucho de estar ahí y la verdad es que la gente siempre me ha tratado de 10 en el país y eso para mí es muy importante", había deseado hace unos días en charla con Infobae.

Con Mohamed Salah como gran estrella del equipo en ataque, el surgido en Argentinos Juniors compartirá plantel con figuras mundiales como los neerlandeses Virgil van Dijk y Cody Gakpo, el colombiano Luis Díaz, el uruguayo Darwin Núñez y los brasileños Alisson y Fabinho. Ante esta situación, Brighton habría puesto su ojo en otro joven argentino para reemplazarlo: Carlos Alcaraz, quien tuvo un muy buen desempeño en Southampton pese al descenso al Championship.