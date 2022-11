"Nosotros seguimos respetando a todos los equipos. Ningún partido se gana antes de jugarlo. A la Argentina se lo dio vuelta Arabia Saudita, pero tiene todas las condiciones para dar vuelta la situación y salir campeón, como lo hizo España en Sudáfrica 2010", comentó el entrenador en conferencia de prensa.

Ecuador fue uno de los equipos que más sorprendió en su debut en el Mundial de Qatar 2022, con una sólida victoria 2-0 al anfitrión y mañana chocará por la segunda fecha del Grupo A frente a Países Bajos.

"El partido con Países Bajos nos coloca en un lugar que tenemos todo para ganar y nada para perder. No es un hecho que uno sepa. Uno ve lo que tiene adelante. Pero, estoy muy confiado con lo que ha mostrado mi equipo", dijo el técnico.

Y agregó: "No hemos conseguido nada y vienen las cosas más difíciles. Le ganamos a Qatar, pero si no mejoramos ante Países Bajos y Senegal, no nos va a alcanzar".

"Jugamos contra un equipo grande y no nos podemos dar el lujo de desconcentrarnos en ningún momento. Ellos tienen una escuela de juego muy definida", afirmó.