Embed Reviví el gol de Lucas Pratto para el empate de #Vélez e #Independiente en Avellanedapic.twitter.com/63XEpWekpu — Pasión Fortinera (@PasionFortinera) August 28, 2022

"Creo que todo el estadio, todos los jugadores y todos nos dimos cuenta, primero de su error de no agarrarla, de interpretar que no era un pase a atrás y después de cómo rechaza él, que rechaza mal", continuó el árbitro, quien también reveló su versión de la charla final con Sosa: "Yo no me voy a hacer cargo de todas esas cosas. Está en él decir lo que quiera decir, es libre. Pero estoy muy tranquilo porque está todo grabado. Como después del gol viene a preguntarme y yo le digo que tranquilamente la podría haber agarrado. Y él me dice 'No me digas eso'. Y yo le dije: 'Es que es así, porque no es un pase atrás'. Eso fue lo que pasó".

Por último, concluyó: "Estará en su consciencia de por qué miente. Gracias a Dios yo tengo mi consciencia tranquila y sé que mi equipo arbitral escuchó todo lo que se dialogó en ese momento y a parte están los audios. Así que estoy muy tranquilo de mi parte".

La declaración de Sebastián Sosa completa

"Son milésimas de segundos que uno toma la decisión y me lo ratifica el árbitro cuando le pregunto si la hubiera podido haber agarrado y me dice que me hubiera cobrado foul. La visión que tuvo él es la misma que tuve yo en ese momento. Me deja la tranquilad entre comillas porque tranquilos no estamos".