Sosa se defendió de la críticas por su error ante Vélez

El arquero uruguayo intentó despejar con el pie y el balón recayó en Walter Bou, quien envió el centro para que el goleador Lucas Pratto alcance el 1-1 final.

"El árbitro me dijo que si agarraba la pelota con la mano, cobraba tiro libre. Le pregunté enseguida. O sea, el criterio de (Andrés) Merlos fue el mismo que tuve en el partido y hubiese sido culpa mía también", declaró.

"Me dio bronca porque estábamos cerca del final del partido y se nos escapó", resaltó Sosa.

"Uno se angustia y se pone mal porque las cosas no salen como uno pretende. Hace unos meses era un fenómeno, era San Sosa, y en un corto plazo hay disgustos. No es de toda la parcialidad de Independiente, pero uno trabaja para hacer bien las cosas. El arquero no es ajeno a los altibajos, en una irregularidad que está sumergida el club también, porque hay temas que repercuten", expresó con respecto a los silbidos recibidos por parte de los hinchas y las fuerte críticas post partido.

Al ser consultado por su posible convocatoria a la Selección de Uruguay, el arquero comentó: "Estoy convencido de que depende de lo que haga en Independiente marcará mi convocatoria al seleccionado. Independiente me abrió las puertas al sueño de la selección".