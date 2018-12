Antonio Mohamed: "Huracán es mi lugar en el mundo"

Ayer por la tarde, en medio del entusiasmo que siempre genera su presencia en el club, el Turco fue presentado en el Tomás Adolfo Ducó como nuevo director técnico del Globo, tras la salida de Gustavo Alfaro a Boca. Será el cuarto ciclo de Antonio Mohamed como entrenador del club del que es hincha de toda la vida. En la conferencia de prensa abundó en declaraciones de amor y fidelidad, para la gente y los dirigentes.

“Elegí estar en Huracán”, exclamó el flamante entrenador, quien además agregó: “No pensaba estar en el club, no porque no quisiera sino porque las cosas estaban encarriladas, pero en cuanto vi cómo se movían las fichas del dominó, supe que se iba a dar”.

El Turco estará vinculado contractualmente por un año y medio, hasta que se complete el período de Alejandro Nadur como presidente de la institución de Parque Patricios, aunque el entrenador advirtió que en julio se evaluará “lo mejor para Huracán”, para que pueda darse una salida en caso de que las partes no se sientan augusto.

“Nací y voy a morir en Huracán, es un amor incondicional que se transmite de generación en generación”, manifestó el ex futbolista, cuya carrera como entrenador la realizó en muchos clubes mexicanos, mientras que en la Argentina fue técnico de Huracán, Independiente y Colón.

“Esperemos esta vez que el cuento de hadas termine con final feliz. No pensaba en volver a dirigir a Huracán porque mi último paso fue muy doloroso. Perder acá me duele el triple. Esa era mi única duda”, agregó. Por otro lado, no obvió referirse a lo que será su debut en el banco ante San Lorenzo: “Falta mucho. Nos toca un lindo arranque de torneo. Es especial jugar el clásico. Lo voy a disfrutar mucho y ojalá podamos ganar en esa cancha, que hace mucho no lo hacemos”.

Además, Mohamed reconoció su interés de que Marcos Díaz continúe en la institución. “Yo lo traje y es unos de los jugadores más importantes de la historia”, remarcó.

También anunció que “el plantel tendrá retoques mínimos” y elogió lo que fue el semestre anterior.“El equipo viene sumando, jugando de una manera y seremos inteligentes. Tocaremos lo justo y necesario, no es común llegar a un club cuando las cosas están bien y no será fácil, es una forma diferente de entrar y un desafío muy grande”, asumió.

En el elenco de Parque Patricios, estuvo en los períodos 2005-2006, 2006-2007 y 2013 con una campaña global de 106 partidos, 47 victorias, 24 empates y 35 derrotas. Jugó dos finales por el segundo ascenso, tres promociones y logró el ascenso a primera en 2007.