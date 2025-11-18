Aprevide levantó la sanción: Racing podrá tener a su gente ante River en el Cilindro

El presidente del club de Avellaneda logró revertir el castigo que le había impuesto el organismo de seguridad de la provincia de Buenos Aires por el uso de pirotecnia en el recibimiento frente a Flamengo por la semifinal vuelta de la Copa Libertadores, encuentro en el que empató 0 a 0 y por la caída 1 a 0 de la ida quedó afuera del certamen.

La Agencia había sancionado a Racing con tres partidos a puertas cerradas. La Academia cumplió con un encuentro (el triunfo frente a Defensa y Justicia el pasado sábado 8 de noviembre y ahora logró cancelar la sanción después de confirmarse que sería local en los octavos del campeonato y ni más ni menos que contra River.

El equipo de Gustavo Costas se enfrentará a los comandados por Marcelo Gallardo el lunes 24 de noviembre, a partir de las 19.15 en condición de local, ante un Cilindro lleno, con el 100% de aforo de sus fanáticos. Un duelo que promete ser picante después de nuevas declaraciones de Costas asegurando que les hizo daño el pase de Salas al club de Núñez.