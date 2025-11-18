Con el comunicado de la Liga Profesional, se dio a conocer que Boca se enfrentará a Talleres el próximo domingo, desde las 20, en La Bombonera. Y, por su parte, River se medirá con Racing el lunes, a partir de las 19.30, en el Cilindro de Avellaneda. Cabe recordar que hace menos de dos meses el Millonario y La Academia chocaron por los cuartos de final de la Copa Argentina y el equipo de Marcelo Gallardo se impuso 1 a 0 con gol de Maximiliano Salas.

Por otro lado, el Rosario Central de Ángel Di María, el equipo que más puntos sumó en el año y uno de los grandes candidatos al título, jugará el domingo, desde las 17.30, contra Estudiantes de La Plata en el Gigante de Arroyito. Y Vélez y Argentinos Juniors, dos equipos que tienen muy buen fútbol, se medirán el sábado, a partir de las 20, en el José Amalfitani.

En esta instancia de octavos de final, Boca, Unión, Racing y Central Córdoba definirán de local por su ubicación en la Zona A que les da esta ventaja mientras que Rosario Central, Lanús, Riestra y Vélez también jugarán en sus canchas por ser los cuatro primeros del Grupo B.

Oficial: días y horarios de los octavos de final del Torneo Clausura

Sábado 22 de noviembre

20hs: Vélez vs Argentinos Juniors, en el estadio José Amalfitani.

20hs: Central Córdoba vs San Lorenzo, en el estadio Alfredo Terrera.

Domingo 23 de noviembre

17.30hs: Rosario Central vs Estudiantes, en el Gigante de Arroyito.

20hs: Boca vs Talleres, en la Bombonera.

Lunes 24 de noviembre

17hs: Riestra vs Barracas Central, en el estadio Guillermo Laza.

19.30hs: Racing vs River, en el Cilindro de Avellaneda.

22hs: Unión vs Gimnasia, en el estadio 15 de abril.

Miércoles 26 de noviembre

21.30hs: Lanús vs Tigre, en La Fortaleza.