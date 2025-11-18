Oficial: días y horarios de los octavos de final del Torneo Clausura

La Liga Profesional anunció la programación del inicio de los playoffs del campeonato de la máxima categoría del fútbol argentino.
Oficial: ya se conocen los días y horarios de los octavos de final del Torneo Clausura. La Liga Profesional anunció la programación del inicio de los playoffs del campeonato de la máxima categoría del fútbol argentino que tiene a los siguientes equipos aún en camino al título: Boca, River, Racing, San Lorenzo, Rosario Central, Vélez, Estudiantes, Argentinos Juniors, Gimnasia, Central Córdoba, Talleres, Unión, Lanús, Tigre, Riestra y Barracas Central.
Con el comunicado de la Liga Profesional, se dio a conocer que Boca se enfrentará a Talleres el próximo domingo, desde las 20, en La Bombonera. Y, por su parte, River se medirá con Racing el lunes, a partir de las 19.30, en el Cilindro de Avellaneda. Cabe recordar que hace menos de dos meses el Millonario y La Academia chocaron por los cuartos de final de la Copa Argentina y el equipo de Marcelo Gallardo se impuso 1 a 0 con gol de Maximiliano Salas.
Por otro lado, el Rosario Central de Ángel Di María, el equipo que más puntos sumó en el año y uno de los grandes candidatos al título, jugará el domingo, desde las 17.30, contra Estudiantes de La Plata en el Gigante de Arroyito. Y Vélez y Argentinos Juniors, dos equipos que tienen muy buen fútbol, se medirán el sábado, a partir de las 20, en el José Amalfitani.
En esta instancia de octavos de final, Boca, Unión, Racing y Central Córdoba definirán de local por su ubicación en la Zona A que les da esta ventaja mientras que Rosario Central, Lanús, Riestra y Vélez también jugarán en sus canchas por ser los cuatro primeros del Grupo B.
20hs: Vélez vs Argentinos Juniors, en el estadio José Amalfitani.
20hs: Central Córdoba vs San Lorenzo, en el estadio Alfredo Terrera.
17.30hs: Rosario Central vs Estudiantes, en el Gigante de Arroyito.
20hs: Boca vs Talleres, en la Bombonera.
17hs: Riestra vs Barracas Central, en el estadio Guillermo Laza.
19.30hs: Racing vs River, en el Cilindro de Avellaneda.
22hs: Unión vs Gimnasia, en el estadio 15 de abril.
21.30hs: Lanús vs Tigre, en La Fortaleza.
