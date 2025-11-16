Torneo Clausura: triunfo agónico de Racing a Newell's en Rosario y clasificación a octavos

Con grandes niveles de Facundo Cambeses y Marco Di Cesare, Racing sostenía un valioso 0 a 0 en Rosario que le alcanzaba para lograr sus dos objetivos: clasificar a playoffs del Torneo Clausura y a la Copa Sudamericana 2026. Pero incluso terminó ganando en la última del duelo llevado a cabo en el estadio Marcelo Bielsa.

Iban dos minutos de los tres adicionados cuando Toto Fernández recuperó alto y dejó mano a mano a Conechny. El ex San Lorenzo, cara a cara con Juan Espínola, se tomó un minuto más y definió cruzado para el 1-0 en el marcador. Gustavo Costas dio en el clavo: dos de los ingresados le terminaron dando a la Academia un triunfo de un valor incalculable.

Tres puntos que ya le aseguraron ser local en el primer partido de la fase eliminatoria. Tras pelear la Copa Libertadores actual hasta el final, Costas avisó que Racing quiere terminar el año festejando la consagración en el Torneo Clausura y la clasificación a la próxima edición del máximo certamen a nivel clubes de América.