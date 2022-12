Argentina - Francia: ¿Quiénes jugaron en 2018 y estarán en la final?

La Selección Argentina jugará la final del Mundial de Qatar contra Francia, verdugo en octavos de Rusia 2018: acá, los jugadores de ambos equipos que repiten.

La Selección Argentina y la Selección de Francia se enfrentarán en la final del Mundial de Qatar en un partido lleno de condimentos -como si una final del Mundo no fuese suficiente-: Europa vs. Sudámerica, Messi vs. Mbappé y más. En el último Mundial, Argentina fue eliminada en octavos por Francia: ¿Qué jugadores disputaron aquel partido y el domingo estarán presentes?