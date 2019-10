A pesar de mostrar su descontento con el video arbitraje, el máximo dirigente trató de no sembrar ninguna polémica. "¿Si me preocupan los árbitro? Me preocupa más los que están mirando el VAR, o las cámaras del VAR, que siempre ponen un ángulo que muestra si es penal o no, lo grave es que lo miren ellos solos", aseguró.

Y agregó con un tono conciliador: "El hincha de Boca cree que el VAR se usa sólo para River. Es la creencia que hay. Yo tengo que ser responsable de mi cargo y quiero creer en los cambios que está implementando Conmebol. Ojalá que el VAR mejore lo que tenga que mejorar y sea una herramienta útil".

De cara a lo que viene, Angelici consideró que Gustavo Alfaro cuenta con las armas necesarias para conseguir un resultado que le permita llegar a la final de la máxima competencia continental. "Nadie nos tiene que dar por muertos. Somos Boca. Quedan 90 minutos y vamos a revertir la llave. Boca ha hecho muchísimas hazañas", señaló.

Asimismo, el presidente que terminará su mandato en diciembre no negó la supremacía de los dirigidos por Marcelo Gallardo aunque remarcó que las cosas pueden cambiar en "la Bombonera con nuestra gente". "Hay que confiar, pero lo peor que pueden hacer es darnos muertos... Vamos a trabajar estos 20 días para revertirlo", sentenció.

