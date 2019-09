La declaración de Ponzio se da en la tercera jornada del juicio por el supuesto arreglo entre Zaragoza y Levante. El mediocampista agregó que el presidente del club, Agapito Iglesias, lo llamó para decirle que le iba a entrar dinero a su cuenta y que lo tenía que sacar, para luego devolvérselo.

En el juicio, sostuvo: "Recibo una llamada del presidente. Me dice que me iba a ingresar un dinero, que tenía que hacer un favor que lo retire para devolvérselo. No se lo devolví a él sino a una persona de confianza de él".

En este sentido, además, prosiguió: "Me dijo que era para hacer frente a entradas y para el desplazamiento. No era un directivo, no sé quién era, pero lo veía con él, pertenecía al club".

En este sentido agregó que se reunió con Agapito Iglesias luego de la llamada. Por otro lado, tras ser señalado, afirmó que siente que fue "una equivocación" no haber pedido más explicaciones al respecto.