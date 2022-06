Atlético Tucumán confirmó la contratación de Carlos Lampe

El experimentado arquero de 35 años fue anunciado esta tarde oficialmente por el club de 25 de Mayo y Chile, luego de que más temprano arreglara su desvinculación de Vélez Sarsfield.

"¡Bienvenido, Carlos Lampe, al Gigante del Norte! El arquero de la selección de Bolivia acordó su incorporación a nuestra institución para el certamen que inicia este fin de semana", indicaron desde la institución tucumana.

La despedida de Carlos Lampe a Vélez

A través de su cuenta de Instagram, el arquero boliviano escribió unas palabras de despedida: "Vélez es un club para quedarse a vivir… Han sido semanas difíciles para mi y toda mi familia para tomar la decisión de irme, duele irse, pero bueno a mi no me gusta la zona de confort; necesito competir, necesito sentir que aporto mucho en mi equipo, algo que en los últimos dos meses y medio no pude sentir en el club".

"Independientemente de jugar o no jugar, esa es decisión del entrenador y lastimosamente en nuestro puesto solo juega uno, aún así siempre me entrené al máximo, fui un gran profesional tanto dentro como fuera, siempre apoyé y alenté a mis compañeros desde el lugar que me tocó estar, pero sobre todo lo mas importante espero haber sido un ejemplo y que se queden con una buena imagen mía como persona, porque eso es lo más importante, ser una gran persona y que te recuerden como tal, ya que algún día dejaremos de ser jugadores de fútbol, lógicamente lo deportivo es importante pero algunas veces no salen las cosas como uno quiere", siguió Lampe.

"Quiero agradecer a mis compañeros por el buen trato desde el primer día que llegué, sin duda conocí amigos y grandes personas, agradecer a los dirigentes que siempre se portaron a la altura de este club conmigo y con todos en el tiempo que yo estuve, a toda la gente que trabaja en el club por hacernos sentir como en casa y hacer de este club aún más grande y por último algo que nos sostiene en el día a día, partido a partido y también hacen de este un gran club que es toda la hinchada que siempre estuvo alentando en las buenas en las malas y que fueron un gran aporte de los logros grupales conseguidos en este último año. Mil gracias Velez! Nos vemos pronto", finalizó el arquero.