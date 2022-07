Atlético Tucumán golpeó a Vélez en Liniers y sigue invicto

El único gol de la jornada lo convirtió Manuel Capasso, de cabeza, a los 18 minutos de juego, luego de un centro perfecto de Ramiro Carrera en un tiro libre desde la derecha. De esta manera, el Decano sumó su segunda victoria en el campeonato.

El conjunto de Alexander Medina, impulsado por la gran victoria ante River por la ida de los octavos de la Copa, empezó enchufadísimo con un equipo alternativo y casi duerme a los tucumanos de arranque. Sin embargo, mermó el nivel con el correr de los minutos y Atlético terminó siendo el justo ganador.

Carlos Lampe fue clave para sostener el cero en el arco de la visita. En apenas cinco de juego, el guardameta le tapó el gol al juvenil Osorio cuando parecía que Vélez estaba más cerca de la ventaja.

Después del primer cuarto de hora se acomodó Atlético y a los 18 cantó el primero. Ramiro Carrera levantó un centro milimétrico a la cabeza de Capasso, que ganó en las alturas y la clavó en el ángulo ante la atenta mirada de Leonardo Burián.

En el segundo tiempo, a Vélez no le quedó otra que acudir a sus titulares. Entraron Janson, Bou y Pratto, pero el equipo no logró el peso ofensivo que esperaba. Para colmo, a los 38, Lampe le sacó con los pies el empate a Luca Orellano.

Merecido, justo y sorpresivo triunfo de Atlético Tucumán en el Amalfitani ante Vélez, que el miércoles deberá ir al Monumental a defender la buena ventaja que sacó de local ante River Plate.

SÍNTESIS

Vélez Sarsfield: Leonardo Burian; Tomás Guidara, Damián Fernández, Miguel Brizuela y Emiliano Insúa; José Florentín, Santiago Cáseres, Joel Soñora y Julián Fernández; Gianluca Prestianni y Abiel Osorio. DT: Alexander Medina.

Atlético Tucumán: Carlos Lampe; Jonathan Sandoval, Bruno Bianchi, Manuel Capasso y Matías Orihuela; Ciro Rius, Guillermo Acosta, Ramiro Carrera y Joaquín Pereyra; Augusto Lotti y Ramiro Ruiz Rodríguez. DT: Lucas Pusineri.

Gol en el primer tiempo: 18m Capasso (AT).

Cambios: en el primer tiempo, 45m Martín Garay por Sandoval (AT); en el segundo tiempo, 11m Walter Bou por Osorio (VS), Lucas Janson por Prestianni (VS), Máximo Perrone por Florentín (VS) y Francisco Di Franco por Ruiz Rodríguez (AT); 21m Lucas Pratto por Soñora (VS); 32m Luca Orellano por J. Fernández (VS); 43m Ignacio Maestro Puch por Lotti (AT) y Andrés Balanta por Pereyra (AT).

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Estadio: José Amalfitani.