Autocrítica de López, lesión de Rojas y urgencia por un DT

"Si tengo que ser el primero en hacer este cambio, seré el primero. Hay que hacer una reestructuración del plantel y tomar mejores decisiones a nivel fútbol. Hay que salir rápido de este bache que todos sentimos", expresó Licha a TyC Sports luego de perder por penales en el Mario Alberto Kempes contra el equipo mendocino.

El capitán de #Racing conversó con @lautarosalucho en @TyCSports y fiel a su estilo, fue muy sincero sobre el presente y futuro de la Academia. pic.twitter.com/rNmhWXJHq2 — Racingmaníacos (@RacingManiacos) September 23, 2021

En ese sentido, dijo que "Es un buen momento para trabajar, ir para adelante y en diciembre hacer una autocrítica de parte de todos los que estamos en Racing para no quedarnos en la comodidad que genera un poco el club. Me molesta sentirlo y decirlo". Y luego cerró: "En diciembre, es bastante más probable que no siga a que sí".

La derrota también cambió los planes de la dirigencia, porque ahora hay mayor urgencia para buscar soluciones y encontrar el técnico que se hará cargo del equipo desde enero. Lo que parecía ser una tarea a resolver en los próximos meses, en Racing esperan que pueda aclararse el panorama lo más pronto posible.

Entre los nombres para ocupar el cargo de Claudio Úbeda aparecen Alexander Medina (tiene contrato con Talleres hasta diciembre), Javier Mascherano, cuya posibilidad ya trascendió hace unos meses, y también Guillermo Barros Schelotto.

Por último, la otra mala noticia para el elenco de Avellaneda es que el cuerpo médico confirmó este jueves que la dolencia que sufrió Matías Rojas en el arranque del partido remite a un desgarro en el isquiotibial izquierdo, según diagnosticaron los estudios. De esta manera, será baja de cara a los próximos compromisos.