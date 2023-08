Avilés y Farías debutarían como titulares en Inter Miami

En la práctica de este martes, Gerardo Martino probó un equipo de cara al choque con Cincinnati, por un lugar en la final del torneo, y el mismo tuvo cambios con respecto al 11 que saltó a la cancha en la final del sábado frente a Nashville.

Entre esas variantes estuvieron las presencias de Farías y Avilés, quienes ya fueron convocados en la Leagues Cup (el atacante en semis y final y el defensor solo en la final) pero no sumaron minutos, por lo que no solo se estrenarían con la camiseta rosa este miércoles, sino que además lo harían desde el arranque.

Farías se metería en lugar del finlandés Robert Taylor, uno de los mejores socios de Lionel Messi en las Garzas, quien llega tocado. Mientras que Avilés haría lo propio por el ucraniano Sergey Kryvtsov. Por otro lado, otras dos modificaciones serían: Diego Gómez, por Benjamín Cremaschi y Leonardo Campana por Josef Martínez.

josef martinez.jpg Josef Martínez afuera, la sorpresa de Martino.

Sin embargo, en la segunda parte de la práctica, Martino ensayó con un cambio de esquema: 3-5-2, con el ingreso de Kryvtsov por el propio Farías.

El posible 11 de Inter Miami: Drake Callender; DeAndre Yedlin, Tomás Avilés, Kamal Miller, Jordi Alba; Diego Gómez, Sergio Busquets, Dixon Arroyo; Lionel Messi, Leonardo Campana y Facundo Farias o Sergey Kryvtsov.

Las Garzas llegaron a las semifinales de la US Open Cup tras dejar en el camino a Miami FC por penales en tercera ronda, a Charleston en dieciseisavos de final, a Nashville en octavos de final y a Birmingham Legion en cuartos de final.

Arias, de Cincinnati, dijo cómo frenar a Messi

El defensor colombiano Santiago Arias palpitó el encuentro y, consultado sobre cómo se marca a Lionel Messi, dijo: "No sé cómo se lo para -entre risas-. Es trabajo en equipo, intentar sacarle la pelota, sabemos que no es fácil. Todos conocen el poderío ofensivo que tiene Messi, la calidad que tiene, lo buen jugador que es, pero al final trataremos de no dejarlo hacer mucho".

Además, advirtió: "No solo a él, porque sabemos que hay otros jugadores que también lo hacen muy bien. Creo que este partido lo va a ganar el que esté concentrado durante los noventa minutos".

ROTG2OM2QVCDZBNRZ7CVXDW3TI.avif Santiago Arias, ex Atlético de Madrid y Selección de Colombia.

"Estamos teniendo una excelente temporada, se ha demostrado que tenemos buenos jugadores, tenemos excelente equipo, hay partidos que han sido difíciles y los hemos remontado. Tenemos confianza, creemos en el trabajo que hacemos", comentó Arias.

Y cerró: "Va a ser un partido bastante complicado, más ahora con los jugadores que tiene el Miami. Va a ser un lindo partido. En este momento hay tanto respeto para nosotros como para ellos".