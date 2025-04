Azul y oro en cada rincón de La Boca: la pintada por el barrio que organizó el club

La acción consistió en una pintada masiva que abarcó calles, postes y elevaciones. Lugares históricos como Plaza Solís y la Av. Almirante Brown fueron intervenidos con los colores del club, acompañados por murales creados en conjunto con diversos artistas cercanos a la organización. Uno de los más imponentes se ubicó sobre la calle Irala, frente a las boleterías del estadio.

"La idea principal tuvo como finalidad llegar al 3 de abril con murales terminados y el barrio más colorido que nunca, para festejar de una forma especial los 120 años de vida del club de La Ribera", explicaron desde Boca Es Pueblo. Además, remarcaron que esto también buscó "homenajear y sostener antiguas tradiciones de bosteros que en el pasado también salían a pintar por la zona".

La acción no solo fue un homenaje, sino también un mensaje. "El respeto a los colores de Boca es uno de los cuatro pilares fundamentales de esta organización, y llevamos más de 10 años respetándolos: desde el rechazo a la camiseta rosa, pasando por murales, pintadas y el azul y oro bien arriba y siempre al frente", recordaron.

En este cumpleaños especial de Boca, Román habló de su amor por el club con el canal de comunicación de la institución: "No sé si me emociona o qué, pero es mi vida. Mi vida es Boca. Esa es la verdad. Y creo que hace dos años, el día de la despedida (en la Bombonera) lo dije: Boca puede vivir sin Riquelme, yo no. Es así. Mi familia lo sabe y mis hijos lo saben. Viví cosas que no voy a vivir ni tampoco a sentir. Fui un afortunado”.

