Racing está muy cerca de abrochar su noveno refuerzo

El club de Avellaneda y la institución mexicana acordaron un préstamo por un año, con una opción de compra. De todas formas, aún restan algunos detalles para que el exjugador de Banfield sea jugador de la Academia, equipo del cual es fanático.

De esta manera, a poco del inicio en la Copa de la Liga, Racing sigue moviéndose en el mercado de pases y está cerca de concretar la llegada de un nuevo refuerzo que ayudaría a tener una mayor competencia interna en el frente de ataque, algo que pidió el nuevo entrenador Gustavo Costas.

image.png

Racing ya sumó en este mercado de pases a Facundo Cambeses, Germán Conti, Agustín García Basso, Santiago Sosa, Bruno Zuculini, Santiago Solari, Maximiliano Salas, Adrián Martínez y Valentín Gelos (para Reserva).

La Academia, que se propuso en 2024 volver a salir campeón, disputará la Copa Sudamericana junto a otros cinco equipos argentinos: Boca, Defensa y Justicia, Lanús, Belgrano y Argentinos Juniors. En cuanto a la Copa de la Liga, el club de Avellaneda debutará este sábado frente a Unión en el Cilindro.

Gustavo Costas: "Sé que el hincha necesita un título internacional"

Gustavo Costas, ídolo y nuevo entrenador de Racing, comentó sobre como encontró al club: "Por un Racing así es por lo que peleamos toda la vida y disfruto de ver cómo está. Antes salíamos en los diarios solo por las cosas malas. El otro día hablaba con el Coco Basile, mi papá futbolístico, y me decía que yo también había estado en algunas buenas, como la Supercopa Sudamericana de 1988. Pero los momentos de felicidad fueron algunos tramitos".

"La verdad no esperaba el llamado de Racing. Había pasado mucho tiempo. Pero no estaba mal con esa situación ni enojado. Yo estoy bien si a Racing le va bien, esté Costas o quien sea. No voy a mentir: por ahí sí esperé el llamado entre 2015 y 2016, cuando venía de ganar un par de títulos y la Suruga con Independiente Santa Fe"; contó.

image.png

Y contó cómo va a manejar los egos de los jugadores: "A los futbolistas hay que tratarlos bien. Soy un entrenador cercano a los jugadores, pegado. Pienso que para sacarles lo mejor los tenés que tener bien. Este año vamos a jugar muchos torneos y hay que tener muñeca para ir llevando al grupo. La competencia interna tiene que existir para potenciar. Si vos mirás para atrás y no hay nadie que te haga sombra, inevitablemente te relajás".

Por último, Costas expresó en este diálogo con Clarín: "Racing está bien hoy, muy bien. Ganamos torneos y tenemos que seguir ganando. Sé que el hincha necesita un torneo internacional. No te podés relajar porque ganaste tres o cuatro torneos locales. Racing puede competir con River y con Boca. Después, esto es fútbol".