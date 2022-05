Belgrano derrotó a Flandria y sigue firme en la punta

Pablo Vegetti, con un cabezazo a los 27 minutos de la primera parte, y Gabriel Compagnucci, a los 49 del complemento, le dieron la victoria al Pirata cordobés, que le lleva ocho puntos en la tabla de posiciones a San Martín de Tucumán, su más inmediato perseguidor.

Por otra parte, All Boys (Ignacio Vázquez) y Deportivo Madryn (Rodrigo Migone) igualaron 1-1 y Atlanta empató con Deportivo Maipú 0-0 en los otros dos encuentros disputados en la jornada del viernes.

La fecha se completará de la siguiente manera:

Sábado: 15.10 (TyC Sports) Brown de Adrogué-Instituto, 15.30, Villa Dálmine-Gimnasia de Jujuy y Defensores de Belgrano-Agropecuario; 16.00, San Martín de San Juan-Nueva Chicago;19.10, Estudiantes de Buenos Aires-Quilmes y 21, Santamarina-Independiente Rivadavia.

Domingo: 14, San Telmo-Alvarado y Brown de Puerto Madryn-Mitre; 16, Gimnasia de Mendoza-Estudiantes de Río Cuarto y Atlético de Rafaela-Ferro; 17, Chacarita Juniors-Sacachispas; 19, Güemes-Deportivo Morón y 21.30, San Martín de Tucumán-Tristán Suárez (TyC Sports).

Lunes: 15.35, Deportivo Riestra-Temperley (TyC Sports) y 21.10: Chaco For Ever-Almagro (TyC Sports).

POSICIONES: Belgrano 37 puntos; San Martin (T) 29; Brown 27; Chacarita y All Boys 26; Chaco For Ever, Estudiantes (BA), Instituto de Córdoba, Deportivo Madryn y Estudiantes (RC) 24; Gimnasia y Esgrima (M), Quilmes y Almagro 22; Agropecuario 21; Deportivo Riestra, Deportivo Maipú y Guillermo Brown (PM) 20; Nueva Chicago y Almirante Brown 19; San Martin (SJ), Independiente Rivadavia de Mendoza y Defensores de Belgrano 18; Gimnasia (J), Atlanta y Alvarado 17; Deportivo Morón 16; San Telmo 15; Rafaela y Mitre 14; Ferro y Temperley 13, Flandria y Güemes 12; Sacachispas y Villa Dálmine 11; Tristán Suárez 10; y Ramón Santamarina de Tandil 9.