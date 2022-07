Benedetto: "Fue solo una arenga, no hubo mensaje para nadie"

Tras un silencio de días, Darío Benedetto habló en ESPN y aclaró todos los temas, principalmente lo ocurrido entre el Consejo y los referentes del plantel y confió que él no le había mandado un mensaje a nadie en la arenga previa al partido con Corinthians.

"Con respecto a esas palabras, fue simplemente una arenga para mojarle la orejas al resto de mis compañeros, para que salgamos a la cancha a matarnos. Y lo hicimos, merecimos ganar en los 90 minutos pero no se pudo lamentablemente. Reitero, fue sólo una arenga, no hubo mensaje para nadie", señaló el delantero.

"Fueron días difíciles, errar dos penales, quedar afuera de la Copa, perder a Seba (Battaglia). Me sentí muy culpable, ese día me dormí a las 7.30 de la mañana recién. Lo que rescato es el grupo, que está más unido que nunca. Dejamos todo y no se pudo ante los brasileños. Y nos golpeó, pero esto es Boca y el sábado tenemos que salir a ganarle a Talleres porque esto sigue. Falta un montón y la idea es pelear hasta el final. No podemos perder más puntos, pero estamos vivos", agregó.

Con respecto a la reunión previa, en la que se discutieron los premios con el Consejo, contó que "fue una discusión como la que se da entre cualquier plantel y la dirigencia. Es cierto que amagamos con no concentrarnos, pero tuvimos un entendimiento y no tomamos esa medida: fuimos a jugar como siempre, a dejar todo".

"No le pedí disculpas a nadie por lo de la arenga (dijo antes del partido "ayer nos trataron como perdedores"), porque no era un mensaje para nadie, repito. Ni siquiera vi que había una cámara", añadió.

Con respecto a las salidas de Battaglia e Izquierdoz dijo: "Lo de Seba es una decisión de los dirigentes que hay que respetar. No nos podemos meter, lamentablemente. Con respecto al 'Cali', me dolió porque lo quiero mucho. Es profesional, buena gente y un gran capitán. Creo que por eso Marcos (Rojo) fue a celebrar el gol con él. Tampoco creo que haya un mensaje ahí. Se dicen muchas cosas que no son".

Y en cuanto a qué espera del hincha de Boca el próximo sábado cuando reciban a Talleres, señaló: "El hincha de Boca siempre va a apoyar, en las buenas y en las malas. Va a alentar a la camiseta juegue quien juegue. Después del partido con Corinthians recibí un montón de mensajes de aliento. Sé que pueden estar molestos por lo de San Lorenzo, pero el equipo estaba muy golpeado, sintió la eliminación y se notó en la cancha".