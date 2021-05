Boca: el trueque Pavón-Benedetto que ilusiona a los hinchas

Una de las estrategias para que el Pipa Benedetto vuelva a ponerse la camiseta azul y oro remite a un posible trueque entre el club que preside Jorge Amor Ameal y el Olympique de Marsella, que incluye a Cristian Pavón como parte de pago. Es que si bien no hay nada concreto y hasta el momento no hubo comunicación entre las instituciones, desde el cuerpo técnico de Jorge Sampaoli verían con buenos ojos el arribo de Kichan, al que llevó a la Selección Argentina, y no pondrían trabas para la salida del delantero argentino, que fue perdiendo terreno en los últimos meses.

Benedetto mantiene un vínculo por dos temporadas más con el conjunto francés, que invirtió 18 millones de dólares por su ficha en 2019. Por esta razón, una de las alternativas que manejan desde el Xeneize para equilibrar la negociación sería ofrecer el trueque por Pavón, a quien el ex entrenador de la Selección Argentina conoce por el Mundial de Rusia 2018.

Además de haber sido titular solamente una vez e ingresar desde el banco en siete partidos desde la llegada del santafecino al Marsella, Benedetto tiene como punto a favor su experiencia en Boca, donde marcó 45 goles en 76 partidos, lo cual significa un promedio de 0,59: el mejor número desde que se fue el Loco Palermo.