Boca: Hugo Ibarra seguiría siendo el DT en 2023

Todavía no es oficial. Pero según trascendió en las últimas horas, el Consejo de Fútbol y Juan Román Riquelme habrían decidido ratificarlo para el año que viene pese a las derrotas con Patronato en semifinales de Copa Argentina y Racing por el Trofeo de Campeones. El vinculo del Negro finaliza en diciembre, y hasta que no ponga la firma no se puede dar nada por sentado.

Sin embargo, el acuerdo contractual no sería un problema y de hecho ya estaría encaminado. Ibarra además cuenta con el apoyo de todo el plantel y principalmente sus referentes, lo que le hace sumar más puntos todavía en la ya de por sí positiva consideración de Riquelme. El ex lateral derecho dirigió 25 partidos: 15 triunfos, 4 empates y 6 derrotas.

Si Ibarra no sigue, el principal candidato a ser el entrenador de Boca es Diego Martínez, con pasado en las Inferiores del club y de grandes campañas con Tigre. También se barajó la posibilidad de Gerardo Martino, quien no seguiría en la Selección de México luego del Mundial de Qatar. De todos modos, en el Xeneize estarían inclinados por sostener al actual -y campeón- técnico.