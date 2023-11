Boca Juniors jugó bien pero empató con San Lorenzo en un polémico final

Partidazo en el Nuevo Gasómetro. Porque Boca no mostró signo alguno de derrota ni cansancio, y por el contrario, hizo todo lo que se le reclamó en la final de la Copa Libertadores perdida. Y porque San Lorenzo, sin juego pero con el orgullo deportivo y el plus que saca en este clásico -por algo lidera el historial- fue para adelante hasta el final. Empate entretenido y de alto vuelo, pero que no contenta a ninguno de los dos.

A diferencia de en el Maracaná, el Xeneize se plantó con firmeza en mitad de cancha, y tuvo el carácter y la iniciativa de ser el dominador de la pelota, y la intención de salir jugando desde abajo. Es cierto, con otro rival -en nombres y en planteo- y en otro escenario. También con otro técnico, el interino Mariano Herrón, que ejecutó lo que reclamaba Román: jugar a la pelota.

Con Barco y Medina sueltos por dentro para liberarles el carril a Advíncula y Saracchi, y con unos movedizos Cavani y Merentiel, Boca se asentó rápidamente en campo rival y eligió el costado izquierdo para atacar, con el 'Colo' de conductor y los desbordes del lateral uruguayo. Con sus armas, el visitante hizo méritos suficientes en el primer tiempo para ponerse en ventaja.

Embed

Y tuvo tres claras: un centro de Saracchi que pegó en el travesaño, un remate de Cavani que atajó Batalla y un cabezazo al poste de Figal. San Lorenzo no pudo aprovechar las pelotas que recuperó en tres cuartos de cancha producto de la -tímida- presión o de los errores en la salida de Boca. Y fue 'Deportivo Nahuel Barrios': el Perrito contra todos.

En el complemento, Boca concretó lo hecho en el PT con un contraataque bien conducido por Barco, quien abrió para Merentiel, que perfiló el cuerpo y la puso con sutileza contra el palo. Pero el gol -y el 'Movete, Boedo movete de las tribunas- hizo reaccionar al Ciclón, que empezó a empujar. Así, luego de que Figal casi la meta desde 40 metros, los Cuervos tuvieron una triple acción clarísimas: Romero le tapó un disparo a Braida y en el rebote, Girotti estrelló un cabezazo en el travesaño. Luego, Braida volvió a tirar pero se fue abierto.

Y a los 29', Barrios encaró por izquierda, fue hacia adentro y tiró un centro pasado que fue conectado de cabeza por Bareiro, que aprovechó una mala salida de Romero y la quietud de Valentini para darle con el arco libre. Los minutos finales fueron de un dinámico ida y vuelta y el partido se rompió: San Lorenzo sin volantes y con tres 'nueves' y Boca, entre línea de cinco y delanteros frescos.

Pero ninguno de los dos pudo generar nuevas chances de gol. Hasta que en tiempo cumplido, Girotti la bajó de cabeza y Barrios, con una linda gambeta de por medio, le rompió el arco a 'Chiquito'. Aunque tras una extensa revisión, el VAR lo anuló por un finísimo offside del delantero ex River.

Con el empate, ambos quedaron con 12 puntos en la Zona B, a seis del top 4 con esa cantidad en juego. En la tabla anual, San Lorenzo llegó a 58 unidades y quedó a solo un punto de los puestos de la Copa Libertadores, mientras que Boca tiene 56 (los dos están además en semifinales de Copa Argentina). En la próxima fecha, el Ciclón visitará a Defensa y Justicia, y el Xeneize recibirá a Newell's.