Boca le ganó a Aldosivi y se trepó a la cima del campeonato

A Boca no le sobró nada. Sin embargo, ganó el partido con comodidad, porque desde que se puso en ventaja por segunda vez no pasó sobresaltos, más allá de alguna que otra jugada puntual. El Xeneize encontró el primer gol rápido en el partido, y no por méritos futbolísticos propios, sino por un error en la salida del equipo marplatense que Payero capitalizó definiendo ante la salida de Devecchi.

Por medio de la pelota parada, el Tiburón encontró el empate apenas cinco minutos después y sin mucho argumento contundente tampoco. Pero tras la salida de un córner sin éxito, Francisco Cerro tiró un centro en la segunda jugada que Valentini, surgido en Boca, conectó muy bien de cabeza para vencer la resistencia de Agustín Rossi, que llevaba 525 minutos sin recibir goles.

Sobre el final del primer tiempo, y luego de un gol anulado de Benedetto por offside, el Pipa se tomó revancha. Otro error en el fondo de Aldosivi que Luca Langoni aprovechó para recuperar la pelota, desparramar a Devecchi y servirle el gol al delantero. Los de Ibarra se llevaron un premio grande al entretiempo, pero lo hicieron valer en el segundo.

Con resultado adverso, el equipo de Diego Villar se adelantó en el campo y empezó a manejar la pelota, pero la única situación que generó estuvo en los pies de Martín Cauteruccio, que la tiró afuera. Boca al principio cedió la tenencia a costa de salir de contra y así liquidar el juego, pero tampoco lo logró. De todos modos, no sufrió.

Sin una gran actuación, jugando contra el último del torneo y de local, el Xeneize aprovechó errores y facturó, y luego cuidó la ventaja. Así se trepó a la punta, al menos hasta que Atlético Tucumán visite a Racing. Importantes tres puntos, sobre todo después de lo que fue el bochornoso episodio en La Plata, el pasado jueves.